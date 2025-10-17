El pingüino de Humboldt, «en peligro» en Chile, según un nuevo informe

El pingüino de Humboldt, que vive en las aguas frías del Pacífico sudamericano, se encuentra ahora «en peligro» en Chile debido a la pérdida de colonias reproductivas y la muerte de ejemplares en redes de pesca, anunció el jueves el gobierno.

Los efectos del cambio climático en las corrientes marinas también han contribuido a mermar el números de estas aves en la costa chilena, informó el Ministerio del Medio Ambiente en un comunicado.

Los pingüino de Humboldt viven en las costas de Chile y Perú. De plumaje negro en el dorso y pecho blanco, miden entre 67 y 72 cm y pesan unos cinco kilos.

La disminución, en un número que no fue informado, motivó la reclasificación del estado de conservación de esta especie. Pasó de la categoría «vulnerable» a «en peligro», según un documento del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático.

Esta nueva clasificación «refleja los impactos del cambio climático y la presión sobre nuestros ecosistemas marinos», dijo la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, citada en el texto.

Según el documento científico, la gripe aviar ha sido también un factor adicional «de amenaza» para esta ave, especialmente desde los brotes registrados en 2023.

En Perú, las poblaciones de pingüinos de Humboldt también han disminuido, debido a la gripe aviar y el fenómeno climático de El Niño, que aleja las aguas ricas en peces.

