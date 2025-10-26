El PKK anuncia su completa retirada de Turquía tras 40 años de lucha armada

(Actualiza tras reacción del gobernante partido turco AKP y añade más detalles)

Ankara, 26 oct (EFE).- El Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) anunció este domingo que retirará “todas sus fuerzas” de Turquía, una medida que calificó de «histórica» en medio de un proceso de paz en curso con Ankara, informó la televisión NTV.

Todos los medios turcos informan de este anuncio citando fuentes del norte de Irak, donde los guerrilleros tienen sus bases.

Considerado terrorista por Turquía, Estados Unidos y la Unión Europea (UE), el PKK, la guerrilla kurda en Turquía, había anunciado en diciembre de 2024 su disolución y el fin de su «lucha armada» que inició contra el Estado turco hace 40 años y que ha dejado unos 45.000 muertos, respondiendo así al llamamiento de su fundador, Abdullah Öcalan, encarcelado desde 1999.

El PKK subrayó que la decisión anunciada hoy es un paso más a la adoptada en su 12º Congreso, celebrado en mayo, para poner fin a la lucha armada.

Dos meses más tarde, decenas de guerrilleros quemaron sus armas en una ceremonia simbólica de desarme en la provincia de Sulaimani, en el Kurdistán iraquí.

El comunicado insta al Gobierno turco a promulgar «sin demora» las leyes necesarias que garanticen a los miembros del PKK su reintegración en la sociedad turca y les permita participar en los procesos políticos y democráticos del país.

Además, advierte de la amenaza que suponen para Turquía y para el pueblo kurdo las actuales tensiones en Oriente Medio.

«Estamos implementando la retirada de todas nuestras fuerzas dentro de Turquía», con 25 combatientes, tanto hombres como mujeres, ya en el norte de Irak, dijeron los guerrilleros en su comunicado, publicado por la agencia ANF, vinculada al PKK.

“Los conflictos y las guerras que tienen lugar en Oriente Medio han llegado a amenazar seriamente el futuro de Turquía y de los kurdos”, añadieron.

En su declaración de hoy, el PKK calificó de “insuficientes” las medidas adoptadas hasta ahora por el Gobierno de Turquía desde que Öcalan hiciera en febrero un llamamiento desde la cárcel pidiendo «la paz y una sociedad democrática».

Entre los pasos dados hasta ahora por Ankara en este proceso, iniciado con el llamamiento que hizo Öcalan en febrero desde la cárcel pidiendo «la paz y una sociedad democrática», destaca el establecimiento de una comisión parlamentaria para proporcionar la base legal del ‘proceso de paz’.

Ahora se espera que esa comisión, en la que participan todos los partidos parlamentarios salvo una formación nacionalista, proponga las medidas legislativas que esperan los guerrilleros.

De momento, los responsables políticos turcos están evaluando opciones para que los miembros de la guerrilla que no hayan cometido ningún delito puedan regresar al país y reintegrarse en la vida civil, mientras que aquellos considerados más responsables por ostentar cargos de liderazgo en el PKK sean acogidos en diferentes países.

Por otro lado, Ankara vincula a este proceso de paz su exigencia de que las milicias kurdosirias YPG abandonen su lucha armada y se integren en la administración de Damasco, pues las considera estrechamente vinculadas al PKK.

“La decisión del PKK de retirarse de Turquía y el anuncio de nuevos pasos hacia el desarme son resultados concretos del progreso en la hoja de ruta para una ‘Turquía sin terrorismo’”, dijo Ömer Çelik, portavoz del gobernante Partido de Justicia y Desarrollo (AKP) del presidente del país, el islamista Recep Tayyip Erdogan.

“Con la continuación del proceso de disolución y desarme, el marco positivo delineado por la Comisión Nacional de Solidaridad, Hermandad y Democracia quedará claro”, añadió Çelik en lo que ha sido la primera reacción de la parte turca al anuncio de hoy, que si bien puede considerarse «histórico», es visto por muchos como un paso simbólico, dado que el PKK ya no cuenta con fuerzas significativas en Turquía.

Al mismo tiempo, es un importante gesto político de cara a la reunión prevista para el próximo martes entre el presidente de Turquía, el islamista Recep Tayyip Erdogan, y una delegación del partido izquierdista prokurdo DEM, que ha desempeñado un papel clave en las negociaciones entre Öcalan y el Gobierno turco.

Fundado en 1978 y de inspiración marxista leninista, el grupo comenzó su lucha armada en 1984 para conseguir la independencia del pueblo kurdo. Posteriormente, sus reivindicaciones secesionistas fueron suavizadas, y los guerrilleros pasaron a luchar por una fuerte autonomía, una amnistía para los miles de presos y la posibilidad de participar en la vida política. EFE

