El plan de ampliar el Parlamento indio enfrenta a un sur rico contra un norte hiperpoblado

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Sarwar Kashani

Nueva Delhi, 16 abr (EFE).- La propuesta del Gobierno indio de ampliar el Parlamento en más de un 50 % y redefinir los límites de las circunscripciones electorales ha desencadenado una fuerte reacción política, reavivando las tensiones de larga data entre los estados del norte, más poblados, y el sur, económicamente más fuerte.

La medida, que podría transformar el panorama político del país durante los próximos años, propone aumentar el número de escaños de la Lok Sabha, la Cámara Baja del Parlamento, de 543 a unos 850, como parte de un nuevo ejercicio de delimitación basado en datos de población actualizados.

La medida también está vinculada a la aplicación, pendiente desde hace tiempo, de la ley de cuotas para las mujeres, que exige que un tercio de los escaños parlamentarios se reserve para mujeres tras una nueva delimitación.

La legislación propuesta se está presentando durante una sesión parlamentaria extraordinaria, reavivando el debate sobre un proceso que no se ha aplicado plenamente desde la década de 1970.

Según la Constitución de la India, las circunscripciones parlamentarias deben redefinirse tras cada censo nacional, que se realiza aproximadamente cada década.

Sin embargo, la asignación de escaños ha permanecido prácticamente congelada desde el censo de 1971.

El censo de 2021 se retrasó debido a la pandemia de COVID-19, y el recuento de la población de la India, que abarca a más de 1.400 millones de personas, comenzó este año y se espera que concluya el próximo.

El último censo, completado en 2011, registró una población de 1.210 millones de personas, pero el número de escaños parlamentarios se ha mantenido sin cambios en 543.

Según el borrador de la propuesta de delimitación, el perfil demográfico de la India ha cambiado significativamente desde 1971, con notables desplazamientos de población entre estados, lo que ha suscitado peticiones para que se redistribuyan los escaños basándose en cifras actualizadas.

Es probable que los cambios beneficien a los estados del norte, más poblados y a menudo denominados «el corazón hindú», que constituyen la base política fundamental del Partido Bharatiya Janata (BJP) y del primer ministro indio, Narendra Modi.

Los estados norteños representaban alrededor del 50 % de la población de la India en 2011, frente al 43 % en 1971.

Por el contrario, la proporción de la población en los cinco estados del sur -Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana, Kerala y Tamil Nadu- descendió desde aproximadamente el 25 % a alrededor del 20 % durante el mismo periodo, debido en gran medida a mejores medidas de control de la natalidad.

Este crecimiento demográfico desigual ha suscitado la preocupación en los estados del sur de que puedan perder influencia política a pesar de su mejor rendimiento económico.

Los análisis de la propuesta sugieren que los estados del corazón hindú podrían ver aumentar su proporción de escaños en la Lok Sabha del 38 % a alrededor del 43 %, mientras que la de los estados del sur podría caer de aproximadamente del 24,5 % a alrededor del 21 %.

Entre los que más se beneficiarían se encuentran Uttar Pradesh, la región más poblada de la India, y Bihar, los dos estados más pobres, que en conjunto envían 120 legisladores al Parlamento.

Según la propuesta, Uttar Pradesh podría ganar 58 escaños adicionales, aumentando su representación de 80 a 138, mientras que los escaños de Bihar podrían aumentar de 40 a 72. Kerala, por el contrario, solo ganaría tres escaños, pasando de 20 a 23.

Un sur rico, un norte pobre

El debate se complica aún más por las disparidades económicas.

Los estados del sur representan en conjunto alrededor del 30 % del PIB de la India, según un informe de 2024 del Consejo Asesor Económico del Primer Ministro, que también señalaba que los estados del sur han registrado sistemáticamente ingresos per cápita superiores a la media nacional desde la liberalización económica de 1991.

Los partidos de la oposición, liderados por el Congreso Nacional Indio, y los partidos regionales del sur han criticado la propuesta como un intento indirecto de alterar el equilibrio político.

Los líderes del Congreso han apoyado la reserva de escaños para las mujeres, pero han argumentado que debería aplicarse dentro de la composición parlamentaria actual.

También han pedido que se mantenga la distribución proporcional actual de escaños entre los estados.

El ministro principal de Tamil Nadu, M.K. Stalin, afirmó que la propuesta corre el riesgo de penalizar a los estados del sur por haber controlado con éxito el crecimiento demográfico y haber aplicado políticas de desarrollo.

Asimismo, instó al primer ministro Modi a aclarar que los estados del sur no perderían representación, señalando que las preocupaciones planteadas por los líderes regionales siguen sin respuesta.

El ministro principal de Telangana, Revanth Reddy, también advirtió de que el tamaño de la población por sí solo no debería determinar la representación.

En una carta dirigida a Modi, señaló que una redistribución basada únicamente en la población podría distorsionar el equilibrio federal de la India y debilitar la representación regional equitativa. EFE

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