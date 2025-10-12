El plan de renacionalización ferroviaria en Reino Unido ya cubre la mitad de la red

Londres, 12 oct (EFE).- El plan de renacionalización ferroviaria del Gobierno laborista del Reino Unido dio un notable paso este domingo, con la transferencia de la empresa Greater Anglia a la propiedad pública, que implica que la mitad de todos los operadores de trenes del país funcionan ya bajo titularidad estatal.

«Las operaciones de Greater Anglia han sido trasferidas a propiedad pública a primera hora de la mañana», escribió la compañía responsable de gran parte de los servicios ferroviarios en el este de Inglaterra en redes sociales.

El Gobierno laborista inició sus planes de renacionalización ferroviaria el pasado mes de mayo, con la transferencia de la compañía South Western Railways (SWR) a titularidad estatal, bajo el paraguas de la futura operadora pública, que tendrá por nombre «Great British Railways (GBR) y prevé su implementación a finales de 2026.

Con la operación de traspaso de este domingo, Greater Anglia sigue los pasos de SWR y c2c, cuya transferencia se completó el pasado julio, y pasará a estar administrada por DFTO, la operadora gubernamental temporal previa a la creación definitiva de Great British Railways.

Esta futura empresa pública para Gran Bretaña integrará la gestión de las vías y los trenes de la mayoría del territorio de Inglaterra y algunas rutas de conexión con las naciones históricas de Escocia y Gales.

En virtud del sistema actual, las líneas ferroviarias del Reino Unido están operadas por compañías de trenes que funcionan como franquicias durante un periodo fijo de tiempo.

La ministra británica de Transportes, Heidi Alexander, aseguró en la nota que los planes de renacionalización pretenden reformar «un sistema fragmentado y sentar las bases para un ferrocarril más confiable, eficiente y responsable» que «priorice a los pasajeros y ofrezca los altos estándares que ellos esperan».

En una comparecencia previa esta semana, la titular de Transportes prometió que movería «cielo y tierra» para tratar que las personas puedan viajar en tren de manera más asequible, si bien puntualizó que esto era una proyección a largo plazo.

El Ministerio de Transportes británico sostiene que la renacionalización de la red actual de franquicias podría ahorrar unos 150 millones de libras (172 millones de euros) de pagos de tasas a operadores del sector privado.

El cambio de titularidad de Greater Anglia se produce apenas una semana después de que este nombrado Operador Ferroviario del Año 2025 y su director, Martin Beable, comentara que la transición a la propiedad pública «es una oportunidad emocionante para consolidar este éxito».

Además, coincide con la introducción de la legislación que permitirá establecer formalmente Great British Railways, prevista para este otoño, que supondrá el inicio de la próxima fase de la reforma ferroviaria.

Bajo los planes actuales del Gobierno laborista, dos operadoras más serán nacionalizadas antes de mediados de próximo año, cuando se espera que 8 de cada 10 viajes en tren funcionen bajo titularidad pública. EFE

