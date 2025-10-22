El Pompidou de París se viste de colores pirotécnicos en su adiós

2 minutos

París, 22 oct (EFE).- Cerrado al público el mes pasado, el Centro Pompidou de París se vistió este miércoles de colores pirotécnicos, en un espectáculo concebido con inteligencia artificial (IA) por el artista chino Cai Guo-Qiang para abrir los actos de su despedida y el inicio de las obras previstas hasta 2030.

Fue el punto de partida de una serie de actividades organizadas en el icónico edificio inaugurado en 1977 según los planos de Renzo Piano y Richard Rogers, que han tomado como excusa la celebración de la feria Art-Basel en la capital francesa y que se extenderán todo el fin de semana.

‘El último carnaval’, creado por el polifacético Guo-Quiang (Quanzhou, 1957), creó un inédito fresco pirotécnico en la fachada principal del museo que repasó la historia y el futuro del museo, a través de tres actos.

Fue la primera vez que la fachada del Pompidou sirvió de soporte a una obra que el comisario, Jérôme Neutre, consideró como «la más profunda y compleja» de la carrera del artista chino.

Guo-Quiang maridó la pólvora, antiguo remedio de fuego chino, con la moderna IA, una metáfora del duelo entre el control y el caos, la destrucción y el renacimiento.

Al tiempo, el proyecto sirvió como experiencia sobre el valor de la IA como factor de crítica de arte.

El color se apoderó de la fachada plagada de tubos que domina la plaza principal en la obra de un artista que ya ha producido instalaciones monumentales en el Prado de Madrid (2017), las Galerías Uffizi de Florencia (2018) o las ruinas de Pompeya en Nápoles (2019).

También fue el encargado de los espectáculos pirotécnicos de las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos Olímpicos de Pekín de 2008.

Durante el próximo fin de semana se multiplicarán las actividades en el museo, aprovechando el atractivo de la capital francesa durante la feria Art-Basel.

Las colecciones del centro de arte contemporáneo fueron echando el telón de forma paulatina en los últimos meses aunque han renacido en otros museos del mundo.

A través del llamado programa «Constalación», la colección viaja por varios puntos de Francia y del resto del mundo. EFE

lmpg/cat/lar

(foto) (vídeo)