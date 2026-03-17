El posible retraso del viaje de Trump beneficia a China, según expertos

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Pekín, 17 mar (EFE).- El posible aplazamiento del viaje a China del presidente estadounidense, Donald Trump, demuestra que el republicano subestimó las consecuencias del ataque a Irán y da a Pekín la oportunidad de llegar más preparada a una cita crucial para las relaciones comerciales entre las dos potencias, según expertos.

La Casa Blanca había indicado que el viaje se celebraría entre el 31 de marzo y comienzos de abril como marco para formalizar posibles acuerdos tras las negociaciones comerciales, pero Pekín no había confirmado de forma oficial la visita.

Trump insinuó inicialmente que podría posponer el viaje si Pekín no colaboraba en garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz, y este lunes señaló que desea retrasarlo alrededor de un mes para permanecer en Estados Unidos ante la guerra con Irán.

Por su parte, la Cancillería china calificó este martes de «erróneos» los informes que vinculan el posible aplazamiento a la cuestión de Ormuz.

A vueltas con Ormuz

Diferentes analistas consideran que la crisis en torno al estrecho de Ormuz ha pasado a influir directamente en la agenda bilateral.

El investigador del Quincy Institute Denis Simon, citado por el rotativo hongkonés South China Morning Post, sostuvo que la amenaza de Trump de aplazar el viaje puede ser una forma de «presionar» a Pekín para que contribuya a la reapertura de esa vía marítima, aunque matizó que «nadie cree que vayamos a ver a la armada china acudir al rescate».

En esa línea, el experto consideró que el argumento posterior de que el retraso obedecería a la necesidad de permanecer en Estados Unidos por la guerra es «probablemente una excusa» y reflejaría una posición «debilitada» de Washington.

Por su parte, David Zhang, analista de Trivium China citado también por el diario, señaló que Trump espera que Pekín utilice su influencia sobre Teherán para favorecer la «contención» del conflicto, «o incluso un alto el fuego».

En esa misma línea, Ali Wyne, del International Crisis Group, afirmó que la petición de Trump de retrasar la cumbre «subraya hasta qué punto ha subestimado las consecuencias» de la ofensiva en Irán.

Una demostración de fuerza que podía haber intimidado a Pekín «ha servido en cambio para romper la ilusión de la omnipotencia de Estados Unidos», opinó Wyne.

El analista añadió que Washington, «incapaz de reabrir por sí solo el estrecho de Ormuz», necesita ahora a «su principal competidor estratégico para ayudarle a gestionar una crisis de su propia creación», antes de un eventual encuentro entre ambos líderes.

Comercio eclipsado

Las negociaciones comerciales celebradas este domingo y lunes en París entre ambos países se saldaron con «consensos preliminares», según el viceministro de Comercio chino Li Chenggang, pero los analistas coinciden en que su impacto inmediato queda condicionado por el contexto internacional.

El encuentro en Francia tenía el propósito último de consensuar y perfilar posibles acuerdos que los dos países pudieran firmar durante la visita de Trump.

Simon consideró que estos contactos no fueron «ni un gran fracaso ni un gran éxito» y subrayó que, aunque estabilizar la relación es positivo, la posible renovación de la tregua arancelaria que mantienen ambas potencias y que podría anunciarse durante la prevista cumbre «no es el gran acuerdo» que Trump había buscado.

Zhang apuntó que la crisis en Irán «ha consumido gran parte de la atención de la Casa Blanca en la preparación de la cumbre», lo que puede «reducir las expectativas de resultados a corto plazo».

En paralelo, William Yang, del International Crisis Group, señaló que Pekín aprovechará este margen para «reforzar las posibles concesiones que está dispuesto a hacer», «preparar contramedidas frente a los recientes movimientos comerciales de Estados Unidos que considera perjudiciales para sus intereses» y, en ese contexto, «afinar sus posibles demandas en cuestiones geopolíticas delicadas».

Aun así, los analistas coinciden en que ninguna de las dos partes busca romper la dinámica de diálogo, con Zhang subrayando que el objetivo de China sigue siendo «preservar la distensión» con Estados Unidos, aunque el posible retraso del viaje añade incertidumbre sobre el alcance de los acuerdos que puedan anunciarse.

Trump señaló que Washington ha solicitado a Pekín posponer la visita «un mes más o menos», al tiempo que insistió en que desea mantener el encuentro y en que la relación bilateral es «muy buena», aunque condicionada por la evolución del conflicto en Irán. EFE

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