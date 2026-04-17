El príncipe Enrique y Meghan Markle se reúnen con supervivientes del ataque de Bondi

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Sídney (Australia), 17 abr (EFE).- El príncipe Enrique y su esposa, Meghan Markle, se reunieron este viernes con supervivientes y equipos de emergencia del atentado terrorista en la playa de Bondi, en Sídney, en el marco de su visita a Australia, la primera en ocho años.

La pareja acudió al club de salvamento local, donde conversó con socorristas voluntarios y líderes comunitarios que participaron en la respuesta al ataque registrado en diciembre durante una celebración judía de Janucá, en el que fueron asesinadas 15 personas y otras 40 resultaron heridas.

Entre los asistentes figuraban también supervivientes que relataron cómo protegieron a sus hijos durante el tiroteo. Los duques escucharon testimonios de primera mano y destacaron la labor de los servicios de emergencia y de la comunidad.

Posteriormente, la pareja se desplazó a la Ópera de Sídney, donde fueron recibidos por decenas de personas antes de participar en un evento náutico vinculado a Invictus Australia, iniciativa relacionada con los Juegos Invictus, fundados por Enrique en 2014 para veteranos heridos.

La visita a Sídney se produce tras varios días de agenda en el país.

El pasado día 15, la pareja desarrolló actividades centradas en la salud mental, el deporte y el apoyo comunitario, en una gira de cuatro días que arrancó en Melbourne con una visita al hospital infantil Royal Children’s Hospital.

Durante esa jornada, ambos charlaron con pacientes y personal sanitario, participaron en actividades terapéuticas y subrayaron la importancia del bienestar emocional.

Meghan también colaboró en un centro de asistencia para mujeres vulnerables, mientras que ambos asistieron a talleres artísticos con hijos de veteranos.

Se trata del primer viaje a Australia desde 2018, tras su distanciamiento de la familia real británica. La visita ha suscitado reacciones mixtas en el país, donde algunos valoran su cercanía, mientras sectores políticos cuestionan el uso de recursos públicos para su seguridad.

El debate sobre la monarquía se mantiene vivo en Australia, miembro de la Mancomunidad Británica de Naciones (Commonwealth), que desde que se convirtió en un país federado en 1901 se rige mediante un sistema monárquico con democracia parlamentaria, con Carlos III como jefe de Estado pese a situarse a más de 15.000 kilómetros de distancia de Reino Unido. EFE

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