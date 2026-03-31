El príncipe Enrique y otros famosos esperan el fallo en su demanda contra el ‘Daily Mail’

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Londres, 31 mar (EFE).- El juicio civil del príncipe Enrique y otros famosos contra Associated Newspapers Limited (ANL), editora de ‘Daily Mail’ y ‘Mail on Sunday’, concluyó este martes en el Tribunal Superior de Londres, a la espera de que el juez Matthew Nicklin emita su fallo en una fecha aún por determinar.

Nicklin agradeció la labor de los equipos legales y de los numerosos testigos de ambas partes que prestaron declaración desde el inicio del proceso el 19 de enero y señaló que trabajará «a tiempo completo» en la redacción de su decisión.

Además de Enrique, el resto de demandantes son el cantante Elton John y su esposo David Furnish; las actrices Liz Hurley y Sadie Frost; Doreen Lawrence, madre del joven Stephen Lawrence, asesinado en un ataque racista en 1993; y el exdiputado liberaldemócrata Simon Hughes.

Los siete acusan a ANL de obtener información personal de forma ilícita entre 1993 y 2018 mediante interceptación de mensajes de buzón de voz, escucha de llamadas, acceso mediante engaño a registros confidenciales como datos médicos y la contratación de investigadores privados.

Por su parte, ANL negó el uso de métodos ilegales y aseguró que los artículos cuestionados se elaboraron a partir de fuentes legítimas de los periodistas, incluidos miembros del círculo cercano de los afectados. También alegó que, en todo caso, las reclamaciones se presentaron fuera de plazo.

Intrusión y paranoia

En el caso del duque de Sussex, se examinaron 14 artículos publicados entre 2001 y 2013, con detalles sobre conversaciones con su hermano Guillermo acerca de su madre, la difunta princesa Diana, o planes con su entonces novia, Chelsy Davy, que, según dijo, «no pudieron proceder» de ninguno de sus amigos.

En su declaración ante la corte, reveló que la publicación durante años de datos privados sobre su vida le provocó una paranoia «más allá de lo imaginable», aunque no pudo querellarse antes por las restricciones de la familia real, cuyo lema es «nunca quejarse, nunca dar explicaciones».

El príncipe, que en 2020 se distanció de la monarquía y vive en Estados Unidos, afirmó que la intrusión mediática «ha ido a peor» desde que inició acciones legales y que los medios han convertido la vida de su esposa, Meghan, en «un auténtico infierno».

Elton John denunció a su vez que los tabloides obtuvieron datos del nacimiento de su hijo Zachary mediante gestación subrogada, incluido el certificado de nacimiento antes de que ellos mismos lo recibieran, y lamentó que su ejemplo recoge «algunas de las cosas más horrendas que se pueda imaginar en cuanto a invasión de la intimidad».

Liz Hurley acusó a los periódicos de acceder a su historial médico durante el embarazo de su hijo Damian y de publicar una prueba de ADN sobre la paternidad, apenas un día después de su nacimiento, mientras que Sadie Frost denunció que se habían revelado detalles sobre un embarazo ectópico que tuvo en 2003.

ANL rechaza las acusaciones

El abogado de los demandantes, David Sherborne, intentó demostrar un patrón de conducta en ANL basándose en recibos de pagos y correspondencia a terceros, que, según él, demuestra que los reporteros sabían que incurrían en prácticas ilegales.

Sin embargo, el letrado del grupo editorial, Antony White, sostuvo que «no existen pruebas concluyentes de que la empresa actuara de forma ilícita» y destacó que los periodistas justificaron sus fuentes.

Uno de los momentos más tensos del juicio fue la comparecencia por videoconferencia desde una ubicación secreta del detective privado Gavin Burrows, quien, en un golpe para los demandantes, dijo que era falsa una declaración suya de 2021 en la que confesaba haber usado métodos ilegales para ANL.

Este juicio, que atrajo una gran atención mediática, es el último de una serie de procesos en el Reino Unido contra varios diarios sensacionalistas acusados de recurrir en el pasado a métodos ilegales o abusivos para obtener exclusivas informativas. EFE

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