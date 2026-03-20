El precio del gas natural baja más del 3 % y cotiza por debajo de los 60 euros

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Madrid, 20 mar (EFE).- El precio del gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, el de referencia en Europa, cae más del 3 % este viernes y cotiza por debajo de los 60 euros por megavatio hora (MWh), mientras se mantiene el conflicto en Oriente Medio.

Según datos de mercado recogidos por EFE, en la apertura del mercado holandés, el gas natural baja el 3,33 %, hasta los 59,7 euros por megavatio hora (MWh).

En la víspera, el gas natural cerró con un alza del 11 %, aunque durante la sesión llegó a dispararse cerca del 30 %, por encima de los 70 euros.

El precio del gas, al igual que el del petróleo -hoy cae un leve 0,29 %, hasta los 108,5 dólares- se disparó en la víspera tras el ataque de Israel sobre el campo de gas natural South Pars, en el golfo pérsico, e Irán respondió con ataques en Catar y Emiratos Árabes Unidos.

En este contexto, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha anunciado que había empezado a sacar al mercado los «volúmenes iniciales» de las reservas estratégicas de crudo, que fueron revisadas al alza, de los 400 millones de barriles previstos, a 426 millones. EFE

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