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El precio del gas natural baja un 2 % y cotiza cerca de los 50 euros

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Madrid, 18 mar (EFE).- El precio del gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, de referencia en Europa, abrió este miércoles con una caída algo superior al 2 %, hasta situarse en el entorno de los 50 euros por megavatio hora (MWh).

Según datos de Bloomberg recogidos por EFE, a las 8.15 horas (7.15 GMT), el gas natural bajaba ese 2,07 %, hasta los 50,63 euros.

En la víspera, el precio del gas cerró con una subida del 1,32 %, hasta los 51,55 euros por megavatio hora (MWh).

El gas natural baja este miércoles mientras el precio del petróleo también corrige. El brent, el crudo de referencia de Europa, cede a esta hora el 1,57 %, hasta los 101,75 dólares.

Los precios de la energía han registrado fuertes subidas desde el pasado 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel atacaron Irán y este país respondió con, entre otras medidas, un bloqueo en el estrecho de Ormuz, canal marítimo por el que pasa cerca de un 20 % del petróleo mundial. EFE

mtd/sgb/ma/llb

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