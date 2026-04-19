El presidente argentino Javier Milei visita el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén

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Jerusalén, 19 abr (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, aterrizó este domingo en Tel Aviv, dando inicio a su tercer viaje oficial a Israel desde su investidura, el cual comenzó con una visita al Muro de las Lamentaciones, lugar sagrado para el judaísmo, en la Ciudad Vieja de Jerusalén.

Alrededor de las 12:30 hora local, dos horas más tarde de lo previsto, el mandatario llegó en vehículos diplomáticos a las inmediaciones del muro, donde accedió a una sección privada habilitada entre las áreas designadas para el rezo de hombres y mujeres, según pudo constatar EFE en el lugar.

Milei estuvo acompañado por el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, autoridades religiosas judías y miembros de la delegación diplomática, y fue recibido por el rabino a cargo del lugar sagrado, Shmuel Rabinovitch.

Durante su visita, oró durante unos cinco minutos y, al concluir, se le pudo ver visiblemente emocionado. Tras el rezo, abrazó al embajador Wahnish y conversó con el rabino, quien le mostró unos textos religiosos antes de su partida.

En el lugar se encontraba también una treintena de jóvenes argentinos pertenecientes a una yeshivá (escuela religiosa judía), que lo jalearon con muestras de agradecimiento, consignas y cánticos alusivos al próximo partido entre los equipos argentinos de fútbol River Plate y Boca Juniors, previsto para este domingo.

Asimismo, varios turistas argentinos se acercaron para expresarle su apoyo por su postura de hermanamiento con Israel, mientras que el mandatario conversó brevemente con algunos ciudadanos israelíes sin hacer, sin embargo, declaraciones a la prensa.

Está contemplado que esta tarde Milei se reúna con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en un encuentro en el que se prevé la firma de varios acuerdos de asociación estratégica y una declaración conjunta.

En paralelo, el canciller argentino, Pablo Quirno, mantendrá una reunión con su homólogo israelí, el ministro de Exteriores Gideon Saar.

Milei participará además en la noche del domingo en una pregrabación de la ceremonia por el 78º Día de la Independencia de Israel en Monte Herzl, que incluirá el tradicional encendido de antorchas.

El lunes, el mandatario recibirá el doctorado honoris causa de la Universidad Bar-Ilan, en Ramat Gan (distrito de Tel Aviv), donde también pronunciará un discurso, y más tarde se reunirá con el presidente israelí, Isaac Herzog.

La jornada incluirá además una visita a la Yeshivá Hebron, donde será condecorado por la Academia de Estudios Talmúdicos.

El martes, el mandatario mantendrá un encuentro con rabinos, visitará la Iglesia del Santo Sepulcro y participará en actividades oficiales por el día de la independencia de Israel, con ceremonias y visitas aún no especificadas por la oficina presidencial.

En este contexto, Milei también será galardonado con la Medalla Presidencial de Honor; la máxima condecoración civil de Israel, pensada, según Presidencia israelí, para aquellos con una «contribución excepcional al Estado de Israel o a la humanidad a través de su talento, servicio u otros medios».

Así, el presidente argentino comenzó hoy su nuevo viaje a Israel, donde permanecerá un total de 3 días, donde puede que oficialice la concreción del traslado de la embajada argentina a Jerusalén.

La sede diplomática del país suramericano se encuentra actualmente en la ciudad de Herzliya, a las afueras de Tel Aviv, y de concretar su traslado Milei seguiría los pasos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en 2018 ordenó mover la embajada de su país a Jerusalén, reconociéndola como capital de Israel.

El traslado de embajadas a Jerusalén es visto como un gesto de apoyo al control israelí sobre toda la ciudad, cuya parte oriental permanece ilegalmente ocupada por Israel según el derecho internacional, mientras los palestinos la reclaman como la capital de su futuro Estado.

Desde incluso antes de asumir el cargo Milei se ha posicionado como un férreo aliado de Israel y, junto a Estados Unidos, es uno de sus principales aliados en materia de política exterior. EFE

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