El presidente de Canarias apoya la regularización extraordinaria, aún sin diálogo previo

Agadir (Marruecos), 27 ene (EFE).- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), se ha mostrado este martes favorable a regularizar a las personas migrantes en situación administrativa irregular al considerar que, una vez en el territorio, “no se les puede hacer más vulnerables”, aunque ha lamentado que una iniciativa de este calado no se haya planteado «con diálogo político previo».

Clavijo, en declaraciones a los medios durante un viaje institucional a Marruecos, ha afirmado que, sin conocer el contenido concreto de la medida aprobada este martes por el Consejo de Ministros, su primera valoración es que pone de manifiesto “el fracaso de la política migratoria de España y de Europa” y, especialmente, del control de las fronteras.

A su juicio, ese fracaso no puede trasladarse “a las espaldas de las personas más vulnerables”, que se encuentran sin documentación, sin posibilidad de trabajar legalmente y expuestas a la economía sumergida o a las redes de mafias.

El presidente canario ha defendido que, una vez que estas personas han llegado, lo razonable es ofrecerles la oportunidad de desarrollar “un proyecto de vida digno” y de contribuir al progreso del país a través de su trabajo y sus cotizaciones.

En ese sentido, ha señalado que su partido, Coalición Canaria, sería favorable a una regularización en esos términos.

No obstante, Clavijo ha criticado que el Gobierno central tenga «esta forma de trabajar”, aunque ha recalcado que su posición parte de la necesidad de proteger a quienes ya están en el territorio.

En respuesta a las críticas de dirigentes del PP y de Vox, que hablan de un “efecto llamada”, Clavijo ha rechazado ese argumento y ha asegurado que el verdadero efecto llamada es “la ausencia de política migratoria”, y que no hay «mar ni muro» que pueda frenar a quienes huyen del hambre o la muerte.

También ha apelado a la memoria histórica y a la humildad, al recordar el pasado migrante de, por ejemplo, la sociedad canaria y ha advertido de que en el futuro podrían ser “nuestros hijos o nuestros nietos” quienes se vean obligados a emigrar.

Clavijo ha apuntado además que, frente a las críticas al fondo de la medida, echa en falta propuestas alternativas claras y ha insistido en que la regularización debe entenderse como una respuesta humanitaria y práctica ante una realidad que, ha reiterado, es consecuencia directa de ese «fracaso» de las políticas migratorias actuales. EFE

