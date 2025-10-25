El presidente de Costa de Marfil afirma que «la paz ha vuelto» con las elecciones

3 minutos

Abiyán, 25 oct (EFE).- El presidente de Costa de Marfil y candidato a la reelección, Alassane Ouattara, afirmó este sábado que «la paz ha vuelto» al país tras ejercer su voto en las elecciones presidenciales, que se desarrollan sin incidentes mayores, según confirmaron las autoridades.

«Constato que con esta elección la paz ha vuelto. Unos y otros han salido por el buen camino, y quiero agradecerles», declaró Ouattara a la prensa presente en el Liceo Sainte Marie, en el distrito abiyanés de Cocody, donde fue a votar acompañado por la primera dama, Dominique Ouattara.

«Los próximos cinco años son importantes para que el país avance», añadió el mandatario, que busca un cuarto mandato consecutivo, antes de invitar a todos los marfileños a participar en las urnas.

El ministro del Interior, Diomandé Vagondo, quien visitó varios centros de votación, aseguró que la jornada transcurre con normalidad en todo el territorio nacional.

«A nivel de fuerzas de seguridad, todo el mundo está en su sitio desde hace tres semanas. Todos los colegios electorales están abiertos y funcionan normalmente», afirmó.

El presidente de la Comisión Electoral Independiente (CEI), Ibrahim Kuibiert Coulibaly, también votó en el mismo centro y confirmó que el proceso avanza «sin incidentes significativos», aunque reconoció «algunos actos menores de vandalismo» y recordó que la CEI dispone de cinco días para anunciar los resultados provisionales.

Entre los otros aspirantes a la Presidencia, el candidato independiente Ahoua Don Mello votó en el mismo liceo y destacó que «la voz de las urnas es la más relevante cuando se quiere poner fin a lo que no se desea».

«No quiero el partido del Estado, ni una dependencia económica. Quiero una África unida y una nueva Costa de Marfil», proclamó.

Hacia las 14:00 hora local (14:00 GMT), la afluencia de votantes se mantenía moderada en varios centros de Abiyán, según constató EFE.

Los colegios electorales abrieron a las 08:00 hora local (08:00 GMT) y cerrarán a las 18:00 (18:00 GMT), según la CEI, que habilitó unos 11.835 centros de votación para los 8,7 millones de ciudadanos registrados en un país de 31 millones de habitantes.

Los marfileños eligen al próximo jefe de Estado para un mandato de cinco años, donde el vencedor requerirá más del 50 % de los votos en la primera vuelta para evitar un segundo turno.

Además de Ouattara, en el poder desde 2010, y el exministro Ahoua Don-Mello, también se presentaron la ex primera dama Simone Gbagbo; el exministro de Comercio Jean-Louis Billon y la exministra de Asuntos Sociales Henriette Lagou Adjoua.

Las elecciones se celebran sin la participación de los dos principales líderes opositores: el expresidente Laurent Gbagbo (2000-2011) y el exconsejero delegado de Crédit Suisse Tidjane Thiam, ambos inhabilitados por la justicia, algo que provocó protestas donde más de 700 personas han sido arrestadas, según datos oficiales. EFE

sa/aam/rcf

(foto) (video)