El presidente de Ecuador arranca su visita a Japón con un encuentro con la mayor patronal

2 minutos

Tokio, 26 ago (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, llegó este martes a Japón para una visita de cinco días, que arrancó con una reunión con la Federación Empresarial de Japón, Keidanren, la principal patronal del país.

Durante el encuentro, el líder ecuatoriano describió el potencial de su país a empresarios japoneses, «quienes destacaron la posibilidad de invertir en sectores estratégicos como salud, agro, energía, minería responsable, alimentario, seguridad, automotriz, tecnología y producción», según informó la presidencia ecuatoriana.

La cita sirvió para reforzar la cooperación económica bilateral, «abriendo nuevas oportunidades de inversión y desarrollo para ambos países», añadió Quito en una publicación en su perfil de la red social Facebook, sin entrar en mayores detalles.

La reunión del presidente Noboa con representantes de la cúpula empresarial japonesa abrió la agenda oficial del mandatario en el país asiático, que también incluirá en los próximos días un encuentro con el primer ministro, Shigeru Ishiba, y una audiencia con los príncipes herederos, Fumihito y Kiko de Akishino.

Está previsto igualmente que Noboa presida un seminario de promoción de comercio e inversiones, sea testigo en la firma de un memorándum de entendimiento entre la organización de Comercio Exterior de Japón (Jetro) y Pro Ecuador, y celebre un acto de encuentro con la comunidad de residentes ecuatorianos en el archipiélago japonés.

Noboa busca en Tokio profundizar lazos con la cuarta economía mundial para avanzar hacia una cooperación más estructurada y diversificada que permita, entre otras cosas, atraer mayor inversión no sólo del sector público, sino del conjunto empresarial privado, con el foco puesto en proyectos de energía, entre ellos las renovables, según han indicado desde el Gobierno de Quito.

La visita del presidente ecuatoriano a Japón marca el inicio de una gira que lo llevará posteriormente a Vietnam a partir del sábado y durante tres días, en los que se reunirá con el primer ministro Pham Minh Chinh, entre otras actividades. EFE

