The Swiss voice in the world since 1935

El presidente de Ecuador arranca su visita a Japón con un encuentro con la mayor patronal

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Tokio, 26 ago (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, llegó este martes a Japón para una visita de cinco días, que arrancó con una reunión con la Federación Empresarial de Japón, Keidanren, la principal patronal del país.

Durante el encuentro, el líder ecuatoriano describió el potencial de su país a empresarios japoneses, «quienes destacaron la posibilidad de invertir en sectores estratégicos como salud, agro, energía, minería responsable, alimentario, seguridad, automotriz, tecnología y producción», según informó la presidencia ecuatoriana.

La cita sirvió para reforzar la cooperación económica bilateral, «abriendo nuevas oportunidades de inversión y desarrollo para ambos países», añadió Quito en una publicación en su perfil de la red social Facebook, sin entrar en mayores detalles.

La reunión del presidente Noboa con representantes de la cúpula empresarial japonesa abrió la agenda oficial del mandatario en el país asiático, que también incluirá en los próximos días un encuentro con el primer ministro, Shigeru Ishiba, y una audiencia con los príncipes herederos, Fumihito y Kiko de Akishino.

Está previsto igualmente que Noboa presida un seminario de promoción de comercio e inversiones, sea testigo en la firma de un memorándum de entendimiento entre la organización de Comercio Exterior de Japón (Jetro) y Pro Ecuador, y celebre un acto de encuentro con la comunidad de residentes ecuatorianos en el archipiélago japonés.

Noboa busca en Tokio profundizar lazos con la cuarta economía mundial para avanzar hacia una cooperación más estructurada y diversificada que permita, entre otras cosas, atraer mayor inversión no sólo del sector público, sino del conjunto empresarial privado, con el foco puesto en proyectos de energía, entre ellos las renovables, según han indicado desde el Gobierno de Quito.

La visita del presidente ecuatoriano a Japón marca el inicio de una gira que lo llevará posteriormente a Vietnam a partir del sábado y durante tres días, en los que se reunirá con el primer ministro Pham Minh Chinh, entre otras actividades. EFE

mra/pav/cg

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
21 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
15 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR