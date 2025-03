El presidente de Ecuador deroga los decretos con los que encargó la Vicepresidencia

Quito, 18 mar (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, derogó los decretos con los que encargó la Vicepresidencia a Cynthia Gellibert, una vez que la vicepresidenta electa en las urnas, Verónica Abad, se presentó en la Embajada en Turquía para asumir las funciones delegadas como consejera temporal.

Noboa había encargado la Vicepresidencia a Gellibert al considerar que Abad incurrió en «ausencia temporal del cargo» al no haberse trasladado a Turquía hasta el 27 de diciembre de 2024 como dispuso en un decreto.

Sin embargo, Abad no viajó inmediatamente y se quedó en Quito para reclamar su derecho a asumir la Presidencia de manera interina durante la campaña electoral en los comicios donde el presidente busca su reelección, conforme establece la ley electoral y la Constitución.

La derogatoria de los dos decretos relacionados con la designación y ratificación de Gellibert se dio una vez que Abad anunció en un vídeo desde Ankara, que ya estaba en la capital turca.

Sentencia pendiente

En una sentencia de febrero pasado que aún no es firme, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) suspendió los derechos políticos de Abad por dos años al considerar que incurrió en violencia política de género contra la canciller, Gabriela Sommerfeld.

La canciller había contrademandado a la vicepresidenta ante el TCE después de que ella hubiese denunciado bajo la misma acusación a Noboa y a otros miembros del Gobierno.

Abad calificó a la decisión del TCE como una «cortina de humo» para desviar la atención sobre otros problemas del país.

La sentencia de primera instancia emitida por el juez del TCE Guillermo Ortega, que incluye una multa superior a 14.000 dólares, puede ser apelada ante el pleno del tribunal.

Una sentencia «sin pruebas»

Abad manifestó que la sentencia del TCE se emitió «sin pruebas» y con la finalidad de inhabilitarla para que Noboa no delegue en ella sus funciones cuando adelante su campaña electoral con miras a la segunda vuelta presidencial, del próximo 13 de abril, en la que se medirá con la correísta Luisa González.

En la campaña electoral para la primera vuelta, Noboa no pidió licencia y, para hacer proselitismo, delegó el cargo en Gellibert en días determinados, algo que posteriormente fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional.

En el vídeo publicado en la red social X, en el que Abad confirmó su presencia en Ankara, exigió que se le emita el nombramiento como consejera temporal y que se habiliten las herramientas que le permitan ejercer su cargo.

La vicepresidenta aseveró que tuvo que viajar con sus propios recursos para poder cumplir con el decreto presidencial, algo que, según dijo, siempre fue su «voluntad».

«Hasta el día de hoy la Cancillería no me ha emitido (el nombramiento), así que lo espero para poder cumplir con los ecuatorianos lo que se requiere. También exijo que se me habiliten los instrumentos y las herramientas necesarias como es el Quipux, el correo institucional como vicepresidenta constitucional de los ecuatorianos en claras funciones», agregó.

Enfrentamiento Noboa-Abad

El enfrentamiento entre Noboa y Abad comenzó en la campaña electoral de la segunda vuelta de las elecciones extraordinarias de 2023 y se evidenció al asumir los cargos, cuando el presidente la envió como embajadora a Tel Aviv, con la misión de buscar la paz entre israelíes y palestinos.

Después, ante las crecientes tensiones en Oriente Medio, fue trasladada a Ankara, pero el Gobierno la suspendió por cinco meses al considerar que no se presentó en Turquía en el plazo fijado.

La suspensión fue anulada por una jueza que la restituyó en el cargo, lo que le habilitaba a asumir la Presidencia temporalmente en la campaña electoral, si bien Noboa nunca permitió ese escenario al designar a Gellibert como vicepresidenta encargada, que ahora se mantendrá como Secretaria General de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia. EFE

