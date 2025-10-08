El presidente de Ecuador sale ileso de un ataque a balazos a su vehículo

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, resultó ileso de un ataque presuntamente a balazos contra el vehículo en el que viajaba el martes, en medio de protestas indígenas en rechazo a su gobierno, informó la ministra de Ambiente y Energía.

«Aparecieron 500 personas y le estuvieron lanzando piedras (a la caravana) y, obviamente, también hay signos de bala en el carro del presidente», dijo la ministra Inés Manzano a la prensa y aseguró que el mandatario salió sano y salvo.

Videos difundidos por la presidencia muestran la escena desde el interior de uno de los vehículos, cuando varios objetos chocan contra los vidrios y alguien grita «agachen la cabeza».

Otras imágenes desde afuera dejan ver a un grupo de manifestantes, algunos de ellos indígenas con trajes tradicionales, que lanzan piedras y palos mientras la caravana avanza en medio del sonido de sirenas.

El convoy fue atacado cuando se trasladaba hacia la localidad andina de Cañar (sur), donde el mandatario inauguró una planta de tratamiento de agua. Más tarde y a 70 kilómetros de allí Noboa participó de un acto público en Cuenca.

«Esas agresiones no se aceptan en el nuevo Ecuador. La ley aplica para todos. (…) No vamos a permitir que un poco (algunos, ndlr) de vándalos eviten que trabajemos por ustedes», dijo el presidente ante los asistentes en Cuenca.

– Atentado contra la democracia –

El secretario de la OEA, Albert Ramdin, rechazó el martes el ataque, que tildó de «atentado contra la democracia».

«Condeno enérgicamente el ataque», dijo Ramdin en la red X, y añadió que «estos actos de violencia constituyen un atentado contra la democracia, la estabilidad y el espíritu de convivencia pacífica».

El responsable llamó a los ecuatorianos «a mantener un espíritu de diálogo pacífico y apego a los principios democráticos».

Manzano señaló que el gobierno presentó ante la Fiscalía una denuncia por «tentativa de asesinato» contra Noboa y que tras el hecho hay cinco personas detenidas, que serán investigadas por el delito de terrorismo, castigado con hasta 30 años de prisión.

El abogado y líder indígena Yaku Pérez informó a periodistas que los arrestados, entre ellos un hombre de 60 años y una mujer, le expresaron que «ninguno de ellos estuvo en la protesta. Solamente se les confundió» en medio del alboroto, en el que la fuerza pública utilizó gas lacrimógeno.

Desde el 22 de septiembre el gobierno enfrenta protestas en varias provincias por parte de la mayor organización de pueblos originarios del país (Conaie) en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, cuyo precio subió de 1,80 a 2,80 dólares el galón.

Los indígenas bloquean vías y protestan porque la medida incrementó el costo de vida en las zonas agrícolas.

– Disparos al vehículo presidencial –

Las protestas dejan un manifestante fallecido por impactos de balas, unos 160 heridos entre civiles, militares y policías, y unos 110 detenidos, según cifras oficiales y de oenegés de derechos humanos.

Durante el paro nacional de la Conaie, Noboa, en el poder desde 2023, ha visitado las provincias más golpeadas por las manifestaciones como Imbabura (norte), donde falleció el nativo en choques con la fuerza pública.

Hace una semana, la presidencia denunció que un convoy encabezado por el gobernante y los embajadores de la Unión Europea (UE) e Italia fue atacado por «grupos violentos infiltrados» en Imbabura.

En su declaración a la prensa, Manzano expresó que «dispararle al carro del presidente, tirar piedras, dañar bienes del Estado, eso solamente son (actos) criminales».

«Esto no se va a quedar en la impunidad», añadió.

Noboa , quien sostiene una guerra contra el crimen organizado, asegura que entre los manifestantes hay infiltrados de mafias como la banda venezolana Tren de Aragua, aunque no ha detallado su denuncia.

Los pueblos originarios representan casi 8% de los 17 millones de habitantes de Ecuador, según el último censo. Líderes indígenas afirman que de acuerdo a estudios suman un 25%.

