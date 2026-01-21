El presidente de Egipto aceptó la invitación de sumarse al «Consejo de Paz»
El presidente de Egipto, Abdel Fattah al Sisi, aceptó una invitación de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, para unirse a su «Consejo de Paz», anunció este miércoles la cancillería de ese país.
Egipto «anuncia que acepta la invitación y su compromiso de cumplir con los procedimientos legales y constitucionales pertinentes», señaló el ministerio en un comunicado.
El país «expresa su apoyo a la misión del Consejo para la segunda fase del plan integral para poner fin al conflicto en Gaza», añadió.
