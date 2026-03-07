El presidente de Emiratos advierte a sus «enemigos» que el país no es «una presa fácil»

Dubai, 7 mar (EFE).- El presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU) y emir de Abu Dabi, Mohamed bin Zayed, advirtió «a los enemigos» de su país que no se «engañen» por las apariencias y entiendan que «no es una presa fácil».

Bin Zayed se expresó así en su primer mensaje público desde que comenzó el conflicto entre Israel y EE.UU contra Irán, que ha derivado en bombardeos de la República Islámica a países de toda la región que albergan intereses estadounidenses, en un video grabado durante una visita a un grupo de heridos a causa de estos ataques.

«Lo que quiero trasladar va dirigido a los enemigos de los EAU. EAU es atractivo. Es hermoso. Es un modelo. Pero les digo, no se dejen engañar por la apariencia de los Emiratos. Tiene una piel dura y carne amarga. No somos una presa fácil», dijo Bin Zayed.

El emir apuntó que ahora los EAU están «en un tiempo de guerra» y se comprometió a cumplir con su promesa de proteger al país y a su gente.

Bin Zayed también aprovechó para agradecer a los organismos militares, de seguridad y de defensa civil, por su «papel distinguido y cumplimiento de sus deberes en esta guerra», al tiempo que alabó la postura de los emiratíes y de los millones de residentes foráneos que viven allí por su postura ante el conflicto.

«Les prometo a todos que los EAU van a salir más fuertes» de esta situación, añadió.

La difusión del video llegó el mismo día que el presidente iraní, Masud Pezeshkian, anunció que su país ha decidido poner fin a los ataques contra sus vecinos, a menos que sea atacado desde esos territorios.

“El Consejo de Liderazgo decidió ayer poner fin a los ataques contra países vecinos, a menos que Irán sea atacado desde esos territorios”, aseguró Pezeshkian en un mensaje grabado y emitido por la televisión estatal iraní.

Sin embargo, esta jornada Emiratos informó de la intercepción de 15 misiles balísticos y 119 drones, mientras que un misil cayó al mar y dos drones impactaron en su territorio, sin contar con los proyectiles que llegaron en la horas de la tarde al país y que hicieron activarse a las defensas antiaéreas de Dubai.

En lo que va de ofensiva aérea iraní, EAU ha sufrido ataques en infraestructuras militares de los EE.UU, pero también en lugares civiles como los aeropuertos de Abu Dabi y Dubaí, el puerto de Jebel Ali y zonas industriales y hoteleras.

Asimismo, un dron impactó en las inmediaciones del consulado de Estados Unidos en Dubái, lo que provocó un incendio sin víctimas.

De momento se han producido en el país al menos tres muertos y decenas de heridos leves como consecuencia de los ataques y de la caída de restos de intercepciones. EFE

