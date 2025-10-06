El presidente de Guatemala tendrá audiencia el sábado con el papa en su gira por Europa
Ciudad de Guatemala, 6 sep (EFE).- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, viajará esta semana a Bruselas para participar en el Foro Global Gateway, organizado por la Comisión Europea (CE), y posteriormente mantendrá una audiencia privada con el papa León XIV el 11 de octubre en el Vaticano.
El secretario de Comunicación Social de la Presidencia guatemalteca, Santiago Palomo, detalló este lunes que la participación del mandatario en el foro será el miércoles.
El evento, dijo, fue anunciado recientemente en Nueva York por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con quien Arévalo mantuvo una reunión bilateral con motivo de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Palomo manifestó que el Foro Global Gateway se enfocará en la atracción de inversiones con la participación de líderes empresariales, banqueros, y jefes de Estado de Europa y Latinoamérica.
Tras la participación en ese evento, el mandatario de Guatemala viajará a El Vaticano para mantener una audiencia privada con el papa León XIV el sábado día 11. EFE
