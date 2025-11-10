El presidente de Israel inicia en Zambia una breve gira africana que incluye RD del Congo

2 minutos

Nairobi, 10 nov (EFE).- El presidente israelí, Isaac Herzog, empezó este lunes en Zambia una breve gira africana que incluye visitas de Estado a este país y a la vecina República Democrática del Congo (RDC) con el objetivo de fortalecer los vínculos entre Israel y África.

«¡África es el futuro! Hoy, hago una histórica visita a Zambia por invitación de mi querido amigo, el presidente Hakainde Hichilema. Me complace enormemente llevar a cabo esta visita recíproca, solo dos años después de su importante visita a Israel», dijo Herzog a través de la red social X al llegar a la capital zambiana, Lusaka, en la primera visita de un presidente israelí a este país africano.

El mandatario destacó que Israel «siempre ha creído en África» y que su país quiere ampliar la cooperación en ámbitos como el comercio, la agricultura, la innovación, la ciencia y la tecnología en todo el continente.

Así, el Estado hebreo quiere «abordar los desafíos compartidos de agua y seguridad alimentaria» y «ampliar el círculo de naciones comprometidas a trabajar juntas en beneficio de toda la humanidad».

Herzog compartió un vídeo en el que se le puede ver saludando a su homólogo zambiano tras ser recibido con danzas tradicionales y banderines israelíes en el aeropuerto y pasar revista a las tropas del país africano.

La visita a Lusaka se produce tras la reapertura de la embajada de Israel en el país africano el pasado agosto, después de más de 50 años cerrada.

La gira incluye reuniones tanto con Hichilema como con el presidente congoleño, Félix Tshisekedi.

Según un comunicado de la Presidencia israelí, estos encuentros abarcarán temas como el fortalecimiento de la posición de Israel en el ámbito internacional, relaciones diplomáticas bilaterales y cooperación.

Hace dos años, Tshisekedi aseguró al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que movería la embajada de la RDC de Tel Aviv a Jerusalén -un movimiento condenado anteriormente por la comunidad internacional-, mientras que Israel abriría una embajada en Kinsasa.

Sin embargo, esto no sucedió y la embajada israelí de Luanda (Angola) sigue siendo la que ofrece servicios también para los ciudadanos de la RDC, Mozambique y Santo Tomé y Príncipe, de acuerdo con la página oficial de servicios diplomáticos de Israel. EFE

