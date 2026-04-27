El presidente de Italia ordena investigar el indulto a una colaboradora de Berlusconi

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Roma, 27 abr (EFE).- La Jefatura del Estado de Italia ha ordenado indagar «las supuestas falsedades» que han motivado el reciente indulto a Nicòle Minetti, condenada por incitar a la prostitución en las conocidas fiestas del ex primer ministro Silvio Berlusconi.

El presidente de la República, Sergio Mattarella, anunció el 11 de abril el indulto a esta mujer ya que, según alegó entonces, tiene un familiar menor de edad gravemente enfermo que requiere su ayuda.

No obstante, este lunes el periódico ‘Il Fatto Quotidiano’ afirmó que el niño por el que Minetti obtuvo la gracia fue adoptado irregularmente porque sí que tenía una madre en Uruguay, aunque esta lleva varias semanas desaparecida.

La Jefatura del Estado italiana ha emitido un comunicado en el que exige al ministro de Justicia, Carlo Nordio, que explique la información publicada en ese medio, ya que entre sus competencias está la justificación y documentación de eventuales indultos.

En base a «las consiguientes informaciones en prensa sobre la presunta falsedad de los elementos presentados en la solicitud de clemencia», el presidente de la República pide que el Ministerio «recabe con la debida urgencia la información necesaria que permita comprobar la veracidad de lo señalado» por el periódico.

El Ministerio de Justicia ya ha iniciado las pesquisas para aclarar esta situación, según avanza la agencia Ansa.

Minetti, actualmente de 41 años, fue una conocida figura televisiva y colaboradora del magnate Berlusconi, y llegó incluso a ser elegida consejera regional en Lombardía (norte) en 2010 por el partido de este, el Pueblo de la Libertad.

Pero su nombre es recordado por el ‘Caso Ruby’, un gran escándalo sobre las «cenas elegantes» de Berlusconi que estalló en 2010 al trascender la relación sexual entre el político y la joven marroquí Karima El Mahroug, alias ‘Ruby’, cuando esta era menor de edad.

El magnate fue imputado por los delitos de abuso de poder e incitación a la prostitución de menores pero, tras una condena en primer grado a siete años de prisión, acabó absuelto en segunda instancia y, finalmente, por el Tribunal Supremo.

El ‘Caso Ruby’ derivo en otras tramas y procesos judiciales y en uno de ellos Minetti fue condenada a dos años y diez meses de cárcel por el delito de incitación a la prostitución, en el marco de las polémicas fiestas del que fuera primer ministro, fallecido en 2023.

Además, fue también condenada a un año y un mes de prisión por el delito de malversación. EFE

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