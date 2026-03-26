El presidente de la empresa de defensa Indra sigue en su cargo, pese a presiones del gobierno español

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El presidente del grupo industrial español de defensa Indra, Ángel Escribano, seguirá en su cargo, indicó el miércoles una fuente conocedora de las conversaciones tras una reunión del consejo de administración, pese a las presiones del gobierno de izquierda de Pedro Sánchez, que quería apartarlo.

Indra, especializada en tecnologías de la información, defensa y seguridad, así como en la gestión del tráfico aéreo, se consolidó en los últimos años como uno de los actores centrales del creciente aumento de la inversión pública en defensa en España.

El jueves pasado, Indra anunció que renunciaba a la adquisición de EM&E, una empresa española de armamento, en una operación que hubiera podido crear una gran firma de defensa a nivel nacional.

El proyecto se encontraba en el centro de un profundo desacuerdo entre el Estado, primer accionista de Indra a través de su fondo soberano SEPI (28%), y Ángel Escribano, quien es a su vez propietario de EM&E junto con su hermano Javier, miembro también del consejo de administración de Indra.

Fundada por los dos hermanos en 1989, EM&E posee el 14,3% del capital de Indra, lo que la convierte en su segundo accionista.

Aunque la operación había recibido inicialmente el visto bueno de la SEPI, el gobierno de Sánchez empezó a ver con malos ojos el posible refuerzo de la influencia de los hermanos Escribano dentro del accionariado de Indra, según la prensa española.

En las últimas semanas, el Ejecutivo, a través de la SEPI, ejerció presión para apartar a Escribano de su cargo, en el que está desde enero de 2025, ante lo que la vicepresidenta primera del gobierno, María Jesús Montero, calificó de «conflicto de intereses».

Pese a ello, en la reunión del consejo de administración de este miércoles Escribano fue ratificado como presidente de Indra. Fue respaldado por numerosos accionistas que le atribuyen los buenos resultados del grupo, cuyo beneficio neto aumentó más de un 50% en 2025 hasta alcanzar los 436 millones de euros.

El presidente de Indra y el Gobierno de Sánchez deberán ahora tratar de rebajar sus diferencias en el seno de este grupo convertido en estratégico para España, en plena transformación del panorama de la defensa en Europa debido a la invasión rusa de Ucrania.

Indra participa en el proyecto franco-alemán-español de avión de combate europeo (SCAF).

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