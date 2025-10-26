El presidente de Lituania denuncia como «ataque híbrido» las perturbaciones en aeropuertos

Berlín, 26 oct (EFE).- El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, considera como «un ataque híbrido» la presencia en el espacio aéreo de su país de globos que han perturbado el tráfico de los principales aeropuertos lituanos este fin de semana.

«El presidente evalúa los incidentes de los últimos días y las perturbaciones en las operaciones de aeropuertos como un ataque híbrido, lo que requiere una respuesta simétrica y asimétrica», según citó este domingo la radiotelevisión lituana ‘LRT’ unas declaraciones de la oficina presidencial recogidas por la agencia báltica ‘BNS’.

«En los próximos días, el Gobierno debe proponer opciones, entre las que debe figurar un prolongado cierre de la frontera con Bielorrusia y restricciones en el tránsito a Kaliningrado», abundó la oficina presidencial lituana, que aludió al enclave ruso situado a orillas del mar Báltico.

Este domingo, la primera ministra lituana, Inga Ruginiene, anunció que se reunirá el lunes con la Comisión de Seguridad Nacional para discutir un plan de acción para enfrentarse a la situación.

«El cierre de las fronteras es una señal de que no toleraremos ninguna violación de las mismas», indicó la jefa del Gobierno lituano en referencia a Bielorrusia.

El Ejecutivo lituano se prepara así a responder a la presencia de globos en el espacio aéreo del país báltico procedentes de Bielorrusia.

El sábado, los aeropuertos de Vilna y Kaunas, y este domingo el de la capital lituana, se vieron afectados en su actividad.

Este domingo, en Vilna, siete vuelos se vieron afectados, pues cinco fueron desviados y dos cancelados, según recogió la ‘LRT’.

El sábado, tras una suspensión temporal de la actividad en el tráfico aéreo registrado en la noche del viernes a al sábado, entre ambos aeropuertos se vieron afectados un total de 40 vuelos y 6.000 pasajeros.

El aeropuerto de Vilna también se vio obligado a cerrar al tráfico durante la noche del miércoles debido a la entrada en el espacio aéreo del país báltico desde Bielorrusia de lo que las autoridades denominaron un gran volumen de globos para el contrabando de tabaco. EFE

