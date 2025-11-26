El presidente de Nigeria declara una «emergencia de seguridad nacional» por los secuestros

1 minuto

Nairobi, 26 nov (EFE).- El presidente de Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, declaró este miércoles una «emergencia de seguridad nacional» por la ola de secuestros masivos, incluido el rapto de 303 alumnos y doce profesores de una escuela en el estado de Níger (centro-oeste), que ha sacudido al país africano desde la semana pasada.

«Hoy, en vista de la creciente situación en materia de seguridad, he decidido declarar una emergencia de seguridad nacional y ordenar un reclutamiento adicional en las Fuerzas Armadas», afirmó Tinubu en un comunicado.

La Policía, precisó, «reclutará 20.000 agentes adicionales, lo que eleva el total a 50.000». EFE

