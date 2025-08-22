The Swiss voice in the world since 1935

El presidente de Panamá lamenta los atentados que dejan al menos trece muertos en Colombia

Ciudad de Panamá, 21 ago (EFE).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, lamentó los dos atentados que este jueves dejan al menos trece muertos y decenas de heridos en Colombia, tras los ataques contra un helicóptero de la Policía y una base de la Fuerza Aérea, y se solidarizó con las familias de las víctimas.

«Lamento mucho los hechos violentos hoy en Colombia. Nuestras condolencias a todos los familiares afectados y al pueblo colombiano en general», dijo el mandatario panameño en un breve mensaje en su cuenta de X.

En el primer ataque, al parecer con un dron contra un helicóptero de la Policía que transportaba uniformados para la erradicación de cultivos ilícitos en la localidad de Amalfi, en el departamento de Antioquia (noroeste), murieron ocho uniformados y otros ocho quedaron heridos.

El segundo fue un atentado con un camión cargado con explosivos contra la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, la principal base aérea de Cali, capital del Valle del Cauca (suroeste), donde murieron al menos cinco personas y 36 quedaron heridas.

Ambos ataques fueron atribuidos por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, al Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de la antigua guerrilla de las FARC, liderada por Néstor Vera, alias ‘Iván Mordisco’, que opera en departamentos del sur, el este y el oeste de Colombia.

Distintos sectores y líderes políticos exigieron al Gobierno acciones contundentes contra los grupos armados ilegales.

El presidente colombiano anunció este jueves que su Gobierno declarará como organizaciones «terroristas» al Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, y a dos disidencias de las antiguas FARC, que son el Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia. EFE

