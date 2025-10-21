El presidente de Paraguay recibe en Asunción al ex primer ministro británico Tony Blair

2 minutos

Asunción, 21 oct (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, informó este martes que recibió en la residencia presidencial de la capital, Asunción, al ex primer ministro británico Tony Blair.

«Compartimos una conversación inspiradora sobre cómo la tecnología, la innovación y la buena gestión pueden transformar al Estado para servir mejor a nuestra gente», escribió Peña en la red social X, tras destacar que fue «un honor» recibir la visita del político británico.

El último encuentro entre Peña y Blair tuvo lugar en Londres, el pasado 16 de julio, cuando el gobernante paraguayo realizó su primera visita oficial al rey Carlos III del Reino Unido.

En esa ocasión hablaron sobre «cómo hacer de Paraguay un país de oportunidades, innovación y futuro», publicó entonces Peña en la red X.

Blair, quien fue primer ministro del Reino Unido entre 1997 y 2007, fue propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para participar de la supervisión de un Gobierno de transición en Gaza, como parte de una lista de 20 puntos que impulsó el líder estadounidense para poner fin al conflicto entre el grupo islamista Hamás e Israel.

El plan de paz de Estados Unidos contempla la creación de un comité palestino tecnocrático y «apolítico» que administre temporalmente la Franja de Gaza bajo la supervisión de un nuevo organismo internacional denominado «Consejo de la Paz», presidido por Trump.

El político británico también es presidente del ‘Instituto Tony Blair para el Cambio Global’, una organización fundada en 2016 que asesora a empresas, políticos y gobiernos con estrategias enfocadas en el papel de la tecnología y la innovación en la política. EFE

(foto)