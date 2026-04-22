El Presidente de Perú insiste en que próximo Gobierno decida compra de aviones de combate

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Lima, 22 abr (EFE).- El presidente interino de Perú, José María Balcázar, insistió este miércoles en su decisión de recomendar que el próximo Gobierno, que asumirá en julio, sea el que decida la compra de aviones de combate, una cuestión que desencadenó hoy una crisis en su Ejecutivo.

En un mensaje televisado a la nación, Balcázar negó que haya mentido al país, como afirmó hace unas horas el dimitido ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, quien renunció hoy por este tema al igual que el ministro de Defensa, y repitió que lo que se está discutiendo es que «el próximo Gobierno conozca las negociaciones».

Bálcázar afirmó que la operación «no va a ser motivo de confrontación» con Estados Unidos, después de que se había seleccionado el F-16 de ese país frente al Saab Gripen sueco y al Rafale francés.

«En ningún momento he tenido la intencionalidad de confrontación con Estados Unidos», dijo el mandatario, quien insistió en que busca tener «las mejores relaciones» con Washington.

El gobernante expresó que se mantienen «firmes en respetar todos los acuerdos que hayan tenido las Fuerzas Armadas para hacer las negociaciones», pero que «esos contratos se respeten por el nuevo Gobierno».

Aseguró que no ha intervenido en las negociaciones, pero evitó mencionar si el contrato ha sido efectivamente firmado el pasado lunes, como aseguraron los renunciantes ministros de Defensa y Relaciones Exteriores.

En su lugar, Balcázar subrayó la necesidad de «actuar con prudencia» y paciencia sobre este asunto. «El pueblo necesita que se le explique, necesitamos diálogo, más concertación», manifestó.

La declaración televisada de Balcázar respondió a la entrevista que ofrecieron horas antes los ministros de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, y de Defensa, Carlos Díaz, en la que acusaron al mandatario de mentir al país porque los contratos de compra ya habían sido presuntamente firmados el pasado lunes, razón por la cual ambos dimitieron de sus cargos.

«El contrato se firmó el lunes, pero (Balcázar) ha estado en varios medios diciendo que no se han firmado, esa es una mentira flagrante», expresó De Zela, quien ha insistido en tratar de convencer a Balcázar de cambiar de idea.

«Hoy debe hacerse el pago, primero de 2.000 millones de dólares y luego de 1.500 millones», indicó De Zela. Sin embargo, la orden de desembolso aún no había sido aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas, razón por la cual el canciller pidió que haya una «reflexión» para evitar penalizaciones contra el país.

La decisión de Balcázar, anunciada el pasado viernes en una entrevista radiofónica, motivó un mensaje hostil del embajador de EE.UU., quien anunció represalias contra Perú si no cumple el principio de acuerdo supuestamente firmado en secreto con la administración de José Jerí, efímero presidente entre el 10 de octubre de 2025 y el 17 de febrero de 2026.

El proceso para adquirir 24 aviones de combate, en el que competían el F-16 Block 70, el Gripen y el Rafale, fue declarado secreto bajo la administración de Jerí, y en ese momento se firmó presuntamente el principio de acuerdo con EE.UU., pese a que según medios locales la oferta inicial solo contemplaba 12 aeronaves. EFE

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