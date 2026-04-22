El presidente de Perú nombra nuevo ministro de Defensa tras polémica de compra de aviones

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Lima, 22 abr (EFE).- El presidente interino de Perú, José María Balcázar, nombró este miércoles como nuevo ministro de Defensa al abogado Amadeo Flores, después de que horas antes dimitiese del cargo Carlos Díaz Dañino, debido a su discrepancia con el mandatario sobre la decisión de postergar la compra de aviones de combate F-16 a Estados Unidos, que finalmente sí se dio.

En una ceremonia privada de menos de cinco minutos de duración en el Palacio de Gobierno de Lima, Flores juró el cargo frente al resto de ministros, a falta todavía de designar a un nuevo del canciller tras la renuncia de Hugo De Zela, que junto con Díaz también presentó su renuncia por el mismo motivo.

El nuevo titular de Defensa fue nombrado en junio de 2025 como jefe de gabinete del despacho ministerial del Ministerio de Defensa y en el pasado fue gerente de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

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