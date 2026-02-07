El presidente de Portugal anima a los ciudadanos a votar el domingo pese al temporal

3 minutos

Lisboa, 7 feb (EFE).- El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, animó este sábado a los ciudadanos a acudir mañana a las urnas para elegir a su sucesor, pese al paso del temporal Marta, que ha dejado un muerto, inundaciones y numerosos destrozos en el país.

En un discurso a la nación desde el Palácio de Belém, Rebelo de Sousa comparó la votación de mañana con los pasados comicios presidenciales, celebrados en 2021, en mitad de la pandemia de la covid-19.

«Votar mañana es como votar en la pandemia en estado de emergencia», dijo Rebelo de Sousa, quien destacó que ir a las urnas este domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales «se llama vencer a la calamidad y rehacer el futuro».

Afirmó que dirige estas palabras a todos los portugueses, pero especialmente «a los que perdieron a familiares y próximos, a los que se quedaron sin casa o con casa sin medios para vivir, a quienes perdieran campos agrícolas, tiendas, talleres, fábricas, a los que quedaron días y noches sin agua, luz, teléfono…».

Agradeció «la resistencia, el valor y la determinación de no ceder» de los ciudadanos y su respuesta desde el primer día.

Recordó el sufragio «en masa», incluyendo en las áreas devastadas por el temporal Kristin la semana pasada, durante el voto en movilidad y anticipado para estas elecciones, desarrollado el domingo, 1 de febrero.

«Fue tal y como hace cinco años, que se fue a votar en pandemia en todo el país, sin vacunas, con los hospitales saturados, con muertes subiendo, con los contagios galopando», rememoró el presidente.

«Somos así desde hace 900 años -siguió Rebelo de Sousa-, y por eso somos de las patrias, de las naciones más antiguas de Europa y el mundo».

«Actuamos para resistir y resistimos hasta vencer, somos un país de luchadores», zanjó.

Portugal acude mañana, domingo, a las urnas para elegir al sucesor de Rebelo de Sousa, que no se puede presentar a la reelección al haber cumplido dos mandatos seguidos.

Los dos contendientes son el exlíder socialista António José Seguro, que las encuestas apuntan como favorito, y el dirigente de ultraderecha André Ventura.

El país va a sufragar con pronóstico de mal tiempo mañana y con la situación de calamidad declarada por el Gobierno en más de sesenta zonas para poder movilizar más recursos frente a los temporales, que azotan el país desde el 28 de enero y que han dejado al menos siete fallecidos, el último este sábado.

Ventura sugirió el jueves retrasar la votación a nivel nacional debido al mal tiempo y los destrozos, dado que este fin de semana pasa por Portugal la borrasca Marta, pero la Comisión Nacional de Elecciones se apresuró a recordar que la legislación no lo permite en todo el país y que solo los alcaldes de determinados municipios pueden decidirlo en «circunstancias excepcionales».

Así, se han pospuesto durante una semana, hasta el 15 de febrero, los comicios en Alcácer do Sal, Arruda dos Vinhos y Golegã, muy afectadas por las inundaciones, así como en algunas asambleas de voto Santarém, Rio Maior, Leiria y Cartaxo, que suman un total de 67.788 electores. EFE

ssa/jrh