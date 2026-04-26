El presidente dominicano condena el «cobarde ataque» durante cena de la prensa con Trump

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Redacción América, 25 abr (EFE).- El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, expresó alivio porque el mandatario de EE.UU., Donald Trump, y la primera dama, Melania, resultaron ilesos tras el tiroteo registrado en Washington.

«Nos sentimos tan aliviados de que el presidente Trump, la primera dama y todos los demás invitados estén a salvo después de un cobarde ataque esta noche en Washington», escribió Abinader en su cuenta de X.

El mandatario dominicano también elogió la actuación de las fuerzas de seguridad estadounidenses y deseó la recuperación del agente herido durante el ataque.

«Aplaudimos a los valientes oficiales de aplicación de la ley que detuvieron al pistolero, y oramos por la recuperación total del oficial herido. Las oraciones de todos los dominicanos están con el pueblo estadounidense», agregó.

Trump fue evacuado de manera abrupta este sábado de la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca después de que un hombre armado, que fue interceptado y detenido, intentara entrar al evento.

Los centenares de asistentes a la cita, que incluían a la plana mayor del Gobierno tuvieron que ser evacuados.

Trump explicó minutos después en una rueda de prensa en la Casa Blanca, que el atacante era un «loco» y un «lobo solitario» que no llegó a traspasar el perímetro de seguridad en el que el mandatario cenaba acompañado de la primera dama, Melania Trump, el vicepresidente, JD Vance, y centenares de periodistas y miembros del mundo de la política de Washington. EFE

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