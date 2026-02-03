El presidente electo de Chile insta a aliados conservadores en Europa a movilizarse para «influir y ganar»

El presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, llamó este martes a los conservadores en Europa a movilizarse para «influir y ganar», durante un discurso ante políticos afines en el Parlamento Europeo en Bruselas.

«No basta con resistir, no basta con denunciar, como algunos hacen infinitamente, y no basta con conservar los espacios. Tenemos que participar, tenemos que influir y ganar», declaró durante un foro sobre la libertad de expresión organizado por grupos conservadores y de ultraderecha.

«Lo estamos haciendo en muchas naciones, en muchos espacios, con mucha alegría siempre», afirmó Kast, un abogado ultraconservador, padre de nueve hijos, que asumirá la presidencia de Chile en marzo.

«Aquí promovemos la vida, promovemos la familia, la igualdad y la libertad», dijo el político que ganó las elecciones con un discurso centrado en la seguridad y la lucha contra la inmigración irregular. El anuncio de su gabinete provocó indignación entre los defensores de los derechos humanos, ya que nombró ministros a dos exabogados del dictador Augusto Pinochet y a una activista antiaborto.

Antes de su llegada al poder, Kast visitó en enero al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a quien pidió «colaboración» tras recorrer una megacárcel para pandilleros, símbolo de la lucha contra la delincuencia.

También visitó un muro fronterizo que construye República Dominicana para frenar la migración irregular desde Haití.

La victoria de Kast forma parte de una tendencia más amplia que ha afianzado a la derecha en Latinoamérica, con recientes victorias en Costa Rica, Bolivia, Perú y Honduras.

Varios de los participantes en el foro defendieron la libertad de expresión, que afirmaron que está amenazada en Europa.

Santiago Abascal, líder del partido de extrema derecha español Vox, afirmó que en su país «hay un veto total de parte de los medios de comunicación».

Durante el acto, la eurodiputada Kinga Gal, vicepresidenta de Fidesz, el partido del primer ministro húngaro de extrema derecha, Viktor Orban, denunció que un «grupo de activistas intentó perturbar» el foro.

