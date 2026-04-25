El presidente Nguesso forma un nuevo Gobierno en el Congo para un mandato de cinco años

3 minutos

Nairobi, 25 abr (EFE).- El presidente de la República del Congo (Congo-Brazzaville), Denis Sassou Nguesso, ha formado un nuevo Gobierno para un mandato de cinco años, informó esta madrugada la Presidencia congoleña.

En el nuevo Ejecutivo, integrado por 41 ministros (incluidas ocho mujeres), repite como primer ministro Anatole Collinet Makosso, que el pasado día 17 presentó su dimisión y la de su Gobierno, de conformidad con la Constitución y tras la investidura el día anterior de Nguesso para su quinto mandato consecutivo.

Otra figura fuerte del gabinete es el vice primer ministro a cargo de la Coordinación, el Desarrollo de Infraestructuras y la Planificación Territorial, Jean-Jacques Bouya, cuyas atribuciones le convierten en una especie de «superministro».

Una de las sorpresas es la designación de Constant Serge Bounda, un experimentado diplomático, como ministro de Asuntos Exteriores en sustitución de Jean-Claude Gakosso, que pasa a ocupar la cartera de Cultura, Artes, Patrimonio Nacional e Industria Turística.

Otro cambio notable radica en el nombramiento de Raymond Zéphirin Mboulou, ministro del Interior durante casi dos décadas, como titular de Defensa Nacional.

Le sustituye en el Ministerio del Interior el general Jean Ollessongo Ondaye, un hombre de acción cuyo rigor busca garantizar la estabilidad necesaria para el desarrollo económico.

Para gestionar las finanzas del país, el jefe de Estado ha recurrido a la experiencia internacional nombrando a Christian Yoka -ex alto ejecutivo de la Agencia Francesa de Desarrollo- al frente del Ministerio de Finanzas, Presupuesto y Cartera Pública.

Yoka trabajará estrechamente con Ludovic Ngatsé, ascendido a ministro de Economía, Planificación Estadística y Prospectiva. Ambos tendrán la tarea de diversificar la economía de este país productor de petróleo de África central.

Nguesso fue investido el pasado día 16 para un quinto mandato como presidente tras su victoria en las elecciones del 15 marzo con un 94,82 % de los votos.

«Las elecciones del 15 de marzo han dado como resultado tres grandes vencedores: la paz, la democracia y el pueblo», declaró Nguesso, de 82 años, durante la ceremonia de investidura en el Estadio de la Concordia de Kintélé en la capital, Brazzaville.

Tras haber gobernado durante más de cuatro décadas (en dos periodos no consecutivos), el mandatario se mantiene como el tercer presidente en activo que más tiempo ha ocupado el poder en África, después del ecuatoguineano Teodoro Obiang y el camerunés Paul Biyá, que gobiernan desde 1979 y 1982, respectivamente.

Nguesso pudo concurrir a los comicios gracias a la polémica reforma constitucional de 2015, que retiró el límite de 70 años de edad de un candidato presidencial y el máximo de dos mandatos presidenciales de cinco años.

Los principales partidos de la oposición con representación parlamentaria optaron por el boicot, al considerar que no se daban las condiciones para unas elecciones libres y justas. EFE

pa/ah