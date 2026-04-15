El presidente Orsi firma la ley que regula la eutanasia en Uruguay

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Montevideo, 15 abr (EFE).- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, firmó este miércoles el decreto reglamentario de la ley que regula la eutanasia, legalizada el octubre pasado tras su aprobación en la Cámara de Senadores.

«La dignidad humana está en el centro de las decisiones más complejas. Firmé el decreto reglamentario de la ley que regula la muerte médicamente asistida en Uruguay, luego de un proceso largo de debate, reflexión y escucha», indicó el mandatario en una publicación en su cuenta de Instagram. EFE

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