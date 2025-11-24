El presidente peruano, dispuesto a ingresar a la embajada mexicana a capturar a la ex primera ministra

El presidente peruano, José Jerí, dijo que está abierto a ingresar a la embajada mexicana para detener a la ex primera ministra Betssy Chávez, procesada por intento de golpe de Estado, en una entrevista publicada este domingo en el diario El Comercio.

El Poder Judicial peruano emitió el viernes una orden de captura internacional y dictó cinco meses de prisión preventiva en contra de Chávez, que se encuentra refugiada en la embajada de México en Lima.

Jerí aseguró que él y su gabinete no han definido una decisión concreta, pero abrió la posibilidad de ingresar a la embajada mexicana.

«Hay un mandato judicial hoy día y yo soy una persona abierta a todo tipo de posibilidades y decisiones. No me limito y, si tiene que ingresarse a la embajada mexicana, se hará», aseguró Jerí en la entrevista.

La declaración del mandatario peruano, realizada el viernes, contrasta con la emitida por su primer ministro Ernesto Álvarez ese mismo día.

Álvarez aseguró que Perú «es respetuoso del derecho internacional y no es capaz de ejercer violencia (…) y mucho menos quebrar las leyes internacionales con respecto a la inmunidad de las sedes diplomáticas».

En tanto, la secretaría mexicana de Relaciones Exteriores dijo en un comunicado la noche del viernes que recibió garantías de inviolabilidad de su sede diplomática y reiteró su pedido de un salvoconducto para Chávez.

Perú rompió relaciones diplomáticas con México por considerar que el asilo otorgado a la ex primera ministra constituye una injerencia en sus asuntos internos.

Chávez es acusada de haber participado en el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022.

Tras la orden de captura, la policía peruana reforzó la seguridad en la sede de la embajada mexicana.

Chávez, de 36 años, es juzgada desde marzo de 2025 y enfrenta una pena de 25 años de prisión. Se encuentra desde hace 18 días en la residencia de la embajada de México en Lima a la espera de un salvoconducto para salir del país.

El gobierno peruano anunció el 7 de noviembre su intención de solicitar una revisión a las normas sobre el asilo diplomático en la región después de que México otorgara su protección a Chávez.

Las relaciones entre ambos países se deterioraron tras la destitución de Castillo, cuando México otorgó asilo a la esposa y dos hijos del exmandatario.

Desde entonces, ambos gobiernos han retirado a sus embajadores.

