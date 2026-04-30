El presidente polaco veta el divorcio rápido para «proteger estabilidad de las familias»

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Cracovia (Polonia), 30 abr (EFE).- El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, vetó este jueves una reforma legal, ya aprobada en el Parlamento, que pretendía agilizar la disolución de matrimonios sin hijos menores a través de un procedimiento ante el Registro Civil para evitar largos procesos judiciales.

La ley vetada habría permitido que las parejas sin hijos menores de edad en común y sin embarazo en curso pudieran divorciarse directamente ante el director del Registro Civil.

El funcionario se encargaría de verificar los requisitos legales y de realizar la anotación correspondiente, lo que simplificaría un trámite que actualmente puede demorarse años en los tribunales, incluso cuando existe un acuerdo unánime entre los cónyuges.

En un vídeo difundido en su web oficial y en X, Nawrocki justificó su decisión en base a «la protección constitucional del matrimonio», calificó la ley de «socialmente perjudicial» y afirmó que «ante la grave crisis demográfica que atraviesa el país, el Estado debe fomentar la estabilidad familiar en lugar de crear regulaciones que conviertan el matrimonio en una ‘unión de prueba'».

El primer ministro polaco, Donald Tusk, reaccionó a través de sus redes sociales, donde ironizó al decir que «los diputados del PiS (el partido ultraconservador de la oposición que apoya a Nawrocki) serán los más perjudicados» con el veto.

Por otro lado, en declaraciones a la prensa desde el Parlamento, dijo que se trata de «un veto imprudente» porque la nueva ley «podría haber servido a quienes han tomado esta decisión (de divorciarse) de manera pacífica, razonable y tranquila».

En 2024, Polonia registró 57.400 divorcios, según la Oficina Central de Estadística.

De las casi 60.000 solicitudes anuales, aproximadamente el 40 % corresponden a parejas sin hijos, y son por tanto los casos que se habrían beneficiado directamente de esta ley.

Con este anuncio, Nawrocki suma ya 29 vetos presidenciales en solo nueve meses de mandato.

Su predecesor, Andrzej Duda, de ideología también conservadora, decretó 19 vetos a lo largo de sus 10 años de presidencia.

Además de la ley de divorcios rápidos, el presidente también vetó este jueves una enmienda al Código Electoral que proyectaba constituir la figura del secretario de Comisión Electoral de Distrito, para supervisar comicios.

Según Nawrocki, tal medida se prestaría a «posibles injerencias» y «sospechas de imparcialidad». EFE

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