El primer ministro albanés se ríe del error de Trump al confundir Armenia con Albania

2 minutos

Copenhague, 2 oct (EFE).- El primer ministro albanés, Edi Rama, ha bromeado este jueves sobre el error que cometió hace algunas semanas el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al confundir Albania con Armenia.

«Nos debes una disculpa. Porque no nos ha felicitado por el acuerdo que forjó el presidente Trump. Se esforzó mucho», aseguró Rama al presidente francés, Emmanuel Macron, en presencia del presidente azerbaiyano Ilham Aliyev, durante una charla informal en la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE) celebrada este jueves en Copenhague

El comentario provocó las sonrisas de Aliyev y de Macron, que no hizo comentarios, y del primer ministro austríaco, Christian Stocker, que estaba también en el mismo corrillo, según muestra un vídeo emitido por la cadena albanesa A2 CNN.

Trump ha confundido en varias ocasiones Albania con Armenia al referirse al conflicto que éste último país mantuvo con Azerbaiyán durante décadas.

A mediados de septiembre, durante una entrevista en la cadena estadounidense Fox News, Trump se preció de haber arreglado el conflicto entre Azerbaiyán y Albania, una afirmación que repitió días después durante una rueda de prensa con el primer ministro británico, Keir Stamer.

Lo cierto es que Albania, un país balcánico en la costa del mar Adriático, nunca ha estado en conflicto con Azerbaiyán, un país en el Cáucaso, cuyas capitales están a más de 3.000 kilómetros de distancia.

Azerbaiyán y Armenia, dos exrepúblicas soviéticas vecinas, mantuvieron durante décadas un conflicto por el enclave de Nagorno Karabaj, que concluyó en 2023 con la victoria azerbaiyana.

Edi Rama es conocido por sus bromas durante eventos políticos, como cuando el pasado mayo se arrodilló ante la primer ministra italiana, Giorgia Meloni.

Además, Rama es conocido por su estilo de vestir poco convencional al combinar traje y corbata con zapatillas deportivas blancas. EFE

ib-bd-as/ll/fpa

(foto)