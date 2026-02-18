El primer ministro de Catar se reúne con Delcy Rodríguez en Venezuela

Caracas, 18 feb (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió este miércoles al primer ministro de Catar, Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani, en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas en el marco de la visita del mandatario catarí para fortalecer la relación entre ambos países.

El primer ministro de Catar fue recibido con honores por el canciller venezolano, Yván Gil, quien también participó en el encuentro sin que hasta el momento haya habido más información.

Según el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el objetivo de la reunión es fortalecer la cooperación política y cultural entre ambos países.

El jefe de Gobierno de Catar llegó el martes a Venezuela, poco más de un mes después de que Estados Unidos capturara al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, durante una serie de ataques en territorio venezolano, tras lo cual Doha se ofreció a mediar y a participar en esfuerzos internacionales para lograr una «solución pacífica inmediata».

El 6 de enero pasado, tres días después de la captura de Maduro, Doha reiteró su «plena disposición» a «contribuir en cualquier esfuerzo internacional encaminado a lograr una solución pacífica inmediata» en Venezuela, país en el que Catar ya ha mediado para intercambios de presos con Estados Unidos.

Posteriormente, el Gobierno venezolano agradeció a Catar por su disposición a contribuir en la construcción de una agenda de trabajo y de diálogo entre Washington y Caracas, que ya han retomado sus vínculos diplomáticos, rotos en 2019. EFE

