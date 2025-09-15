El primer ministro paquistaní asiste a la cumbre árabe-islámica tras el ataque de Israel

2 minutos

Islamabad, 15 sep (EFE).- El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, partió hacia Doha este lunes para asistir a la cumbre árabe-islámica de emergencia, convocada tras los recientes ataques aéreos de Israel y la escalada de tensiones en Oriente Medio, según informaron fuentes gubernamentales.

«El primer ministro Muhammad Shehbaz Sharif parte en una visita oficial a Doha para participar en la Cumbre árabe-islámica», dijo la oficina de Sharif al publicar imágenes de su partida em la red social X.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán indicó en un comunicado que la cumbre, copatrocinada por el país, «se convocó a raíz de los ataques sin precedentes de Israel contra líderes de Hamás en Doha y de la escalada en Palestina, tras los intentos israelíes de ocupar Gaza, ampliar asentamientos en Cisjordania y desplazar por la fuerza a los palestinos».

Catar, que ha sido un mediador clave en las conversaciones de alto el fuego en Gaza, convocó la cumbre con la participación de jefes de Estado, de Gobierno y altos funcionarios de los países miembros de la Organización de Cooperación Islámica (OCI).

La cumbre fue precedida por una reunión preparatoria celebrada el domingo de los ministros de Asuntos Exteriores de varios países árabes y otros países musulmanes. El viceprimer ministro y ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, encabezó la delegación paquistaní en la reunión.

Durante la convocatoria, Dar pidió medidas urgentes contra Israel para «salvaguardar el orden mundial», indicó el ministerio en un comunicado separado.

Entre las acciones sugeridas figuran responsabilizar a Israel por crímenes de guerra y de lesa humanidad, crear un grupo de trabajo árabe-islámico para vigilar sus planes en la región, adoptar medidas coordinadas disuasorias y ofensivas para frenar su expansión y buscar la suspensión de su membresía en la ONU.

Dar mantuvo un encuentro con el secretario general de la OCI, Hissein Brahim Taha, en el marco de la reunión preparatoria, y ambos representantes pidieron una respuesta panislámica frente a las acciones militares de Israel en Oriente Medio, agregó la oficina de Dar.

Tras los ataques israelíes, Sharif visitó Doha el jueves y se reunió con los líderes cataríes para expresar «el apoyo inquebrantable de Pakistán a la seguridad y soberanía de Catar» y su «compromiso con la paz y estabilidad en Oriente Medio», concluyó su oficina en un comunicado. EFE

aa-mtv/lgm/jgb

(foto) (vídeo)