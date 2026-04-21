El primer ministro rumano busca formar gobierno en minoría tras salida de socialdemócratas

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Bucarest, 21 abr (EFE).- El primer ministro de Rumanía, el liberal conservador Ilie Bolojan, anunció este martes que tras la ruptura con el partido socialdemócrata PSD intentará formar un ejecutivo en minoría junto con el centrista USR, la formación de la minoría húngara UDMR y otros diputados independientes.

Después de una reunión de su directiva, el partido conservador liberal PNL, liderado por Bolojan, confirmó que dejará de gobernar con el PSD, que la víspera había retirado su apoyo al primer ministro al considerar excesivas sus medidas de austeridad.

El PNL, USR y UDMR suman apenas 164 escaños en las dos cámaras del Parlamento, lejos de los 233 necesarios para una mayoría.

Incluyendo los 17 parlamentarios de minorías nacionales y otros 22 independientes, el tripartito llegaría a 203 votos, lo que exige el apoyo de otros partidos, en primer lugar del ultranacionalista AUR, la segunda fuerza en la Cámara.

Según Bolojan, actualmente no hay conversaciones con AUR, liderada por el excandidato presidencial George Simeon.

Mientras, los socialdemócratas amenazan con retirar sus ministros del gabinete si Bolojan no dimite de aquí al jueves próximo.

En ese caso, aseguró hoy el primer ministro, nuevos ministros interinos será nombrados.

El presidente de Rumanía, el independiente Nicusor Dan, invitó hoy a los líderes de los cuatro partidos gobernantes a mantener consultas con él mañana, miércoles.

El jefe del Estado espera poder mediar entre las partes y encontrar una solución europeísta.

Los socialdemócratas reiteraron hoy que aceptarían a otro representante del PNL como primer ministro hasta que asuma el líder del PSD, Sorin Grindeanu, el Ejecutivo en abril 2027, según lo previsto en el acuerdo de Gobierno entre las partes.

PNL, PSD, USR y UDMR formaron en 2025 una coalición europeísta para hacer frente al auge de AUR y otros partidos ultranacionalistas en las elecciones legislativas de diciembre de 2024. EFE

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