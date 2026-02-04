El principal cartel colombiano suspende las conversaciones de paz tras el pacto entre Trump y Petro

El Clan del Golfo, el principal cartel del narcotráfico en Colombia, suspenderá las negociaciones de paz en Catar con el gobierno de Gustavo Petro, en rechazo a los acuerdos hechos con Donald Trump para atacar a su líder.

La organización responsable del mayor volumen de exportación de cocaína desde Colombia protestó luego de que los mandatarios priorizaron las acciones militares y de inteligencia contra su jefe Chiquito Malo, durante una reunión el martes en la Casa Blanca.

Al margen de los diálogos de paz en Doha, Petro expresó a Trump la necesidad de atacar al líder del Clan del Golfo, según informó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

«Esto sería un atentado contra la buena fe y los compromisos» asumidos hasta el momento en Catar, aseguró este miércoles en X la organización narcotraficante, al informar que se levantará de la mesa de negociaciones «provisionalmente» mientras sus miembros hacen consultas sobre el anuncio.

«El presidente Petro antepuso sus intereses personales sobre el bien mayor, que es la paz en los territorios», agregó el grupo y que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia.

El Clan del Golfo fue designado como organización terrorista por Washington en diciembre.

Además de Chiquito Malo, Colombia apuntó frente a Trump contra Iván Mordisco, el líder de la principal disidencia de las FARC que no dejó las armas tras el acuerdo de paz de 2016, y Pablito, un hombre fuerte de la guerrilla ELN que opera en la frontera con Venezuela.

La meta es ubicarlos en un plazo de dos meses, según el gobierno.

«No son objetivos nuevos para Colombia per se, pero sí son objetivos nuevos para una acción conjunta entre Colombia y los Estados Unidos», dijo el ministro Sánchez a Caracol Radio.

– Cambio de rumbo –

Esta nueva estrategia cambia el rumbo de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, que se habían afectado por los constantes enfrentamientos en redes entre Trump y Petro.

Antes de reunirse con Trump, el presidente izquierdista de Colombia recibía presiones por su supuesta falta de mano dura contra las mafias, razón por la que Estados Unidos le impuso sanciones y retiró al país del listado de aliados antinarco.

Una fuente del ejército que pidió el anonimato destacó a la AFP que la cooperación de Estados Unidos «ayudaría» a combatir con más efectividad a los grupos armados si contemplan el apoyo en sistemas antidrones, la reactivación del uso de helicópteros de guerra y el envío de más recursos económicos.

Petro ha enfrentado fuertes críticas por su política de negociar la paz con los principales grupos armados del país, que se fortalecieron durante su mandato. En el caso del Clan del Golfo, el mismo gobierno reconoce que aumentó en número de miembros.

Petro y el Clan habían anunciado en septiembre el inicio de conversaciones en Catar para un desarme a cambio de beneficios legales.

El ejército informó el miércoles que militares mataron a siete miembros del ELN en la frontera con Venezuela, en un operativo en el que no participaron fuerzas estadounidenses.

«Invito al ELN a que acepte una misión de verificación científica e internacional, para la entrega total de infraestructura que sirva al narcotráfico multinacional y recobrar el sendero de la paz», escribió Petro en X.

– Venezuela –

Chiquito Malo asumió el liderazgo del Clan del Golfo tras la captura en octubre de 2021 de Otoniel, extraditado a Estados Unidos. El segundo al mando del grupo, alias Gonzalito, murió el fin de semana ahogado tras sufrir un accidente en una embarcación cuando iba rumbo a una zona de paz pactada con el gobierno.

En enero, el comandante del ELN, Antonio García, dijo a la AFP que estaba dispuesto a unirse con Iván Mordisco para enfrentar a Washington.

Sánchez indicó que Colombia y Estados Unidos invitarán a la Venezuela a unirse a su nueva ofensiva para combatir al narcotráfico.

Esta ofensiva «significa interactuar con mayores capacidades en términos de inteligencia, pero aplicando la fuerza en cada territorio según la soberanía de las mismas naciones». La intención «es que Venezuela también se integre en esta línea», sostuvo Sánchez.

