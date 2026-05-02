El principal sindicato de Bolivia se declara en paro indefinido contra el gobierno de Paz

afp_tickers

2 minutos

El principal sindicato obrero de Bolivia se declaró este viernes en «paro general indefinido», tras considerar que el gobierno del centroderechista Rodrigo Paz no respondió a sus demandas en medio de una profunda crisis económica.

La Central Obrera Boliviana (COB) exige un aumento del 20% del salario mínimo, la eliminación de una reforma tributaria para pequeños comerciantes, incrementos de pensiones, la reducción de sueldos de altos funcionarios y otras demandas.

Con banderolas y cascos, bajo un intenso sol a 4.000 metros de altitud, distintos sectores convocados por la COB se reunieron este viernes en la ciudad de El Alto en una asamblea al aire libre.

«A partir del día de hoy se declara el paro general indefinido, movilizado, hasta que el gobierno entienda los pedidos del pueblo. Y si no cumple, ¡que se vaya a su casa, carajo!», dijo el secretario general de la COB, Mario Argollo.

«¡La lucha es dura, pero venceremos!», coreaba más de un millar de trabajadores frente al estrado.

La COB también rechazó el eventual cierre de empresas públicas y pidió limitar la exportación de alimentos para garantizar el abastecimiento interno, estabilizar el tipo de cambio y derogar una ley que cambia el régimen de pequeñas tierras agrícolas.

El presidente Paz criticó duramente a los dirigentes obreros por el pedido del aumento salarial, pues su gobierno subió el sueldo mínimo un 20% en enero. «Si quiere aumentar salario, primero genere trabajo», dijo el mandatario en un acto en Cochabamba.

Durante la semana, otros sectores también se manifestaron, como los transportistas, maestros, mineros, médicos e indígenas, un contexto que pone al gobierno de Paz contra las cuerdas.

Paz, de 58 años, asumió el poder en noviembre tras 20 años de gobiernos socialistas de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), a quienes considera como los responsables de dejarle un «país quebrado».

Una larga política de subsidios a los combustibles, que él eliminó en diciembre, dejó al país andino sin divisas, lo que provocó su peor crisis en cuatro décadas. La inflación interanual en marzo fue de 15%, tras tocar un pico de casi 25% en julio.

gta/mar