El principal sistema de buses de la capital de Panamá ajusta rutas por alza de la gasolina

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Ciudad de Panamá, 20 mar (EFE).- El metrobús, principal sistema de transporte público de la Ciudad de Panamá, anunció este viernes que no elevará el costo de pasaje pero sí ajustará rutas y horarios en un intento por minimizar el impacto del alza de los combustibles, que se venden a más de 4 dólares el galón, debido a la crisis en Oriente Medio.

«Las tarifas de MiBus y las tarifas del Metro (que van de 0,25 a 0,75 dólares) siguen sin cambio. Las instrucciones que se han recibido es que este no es el momento de ajustar esas tarifas por ningún motivo», declaró el gerente general de MiBus (estatal), Carlos Sánchez Fábrega.

En un comunicado, la empresa Transporte Masivo de Panamá, S.A., conocida como MiBus, informó que «el incremento en el precio del combustible representa actualmente un impacto estimado de 250.000 dólares adicionales por semana, lo que equivale aproximadamente a un millón de dólares mensuales».

Este gasto extraordinario «obliga a la empresa a implementar medidas responsables que garanticen la sostenibilidad del servicio», como eliminar las rutas que coincidan con el recorrido del Metro y priorizar el uso de los buses con mejor rendimiento de combustible.

La salida de circulación de «algunas unidades con alto consumo podría generar limitaciones en la calidad del servicio en ciertos momentos», alertó la empresa, que precisó que los ajustes operativos impactarán a unos 20.000 usuarios del metrobús diariamente.

Entre enero y febrero pasado el sistema metrobús transportó a un total de 22.343.391 usuarios, de acuerdo con los datos de la empresa Mibus.

Los precios de las gasolinas y el diésel subieron entre 0,19 y 0,30 dólares el litro y se venden desde este viernes y por las próximas dos semanas a un máximo de entre 1,19 y 1,26 dólares por litro o 4,62 y 4,76 dólares el galón.

El Ejecutivo ha descartado, al menos en un primer momento, aprobar algún tipo de subsidio y este viernes las autoridades de transporte reiteraron que los taxistas y los buses fuera del sistema de metrobús no tienen autorización para ajustar las tarifas. EFE

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