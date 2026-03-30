El productor de chips Yuanjie, segunda acción china más cara tras subir un 846 % en un año

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Shanghái (China), 30 mar (EFE).- El fabricante chino de chips láser para comunicaciones ópticas Yuanjie Semiconductor Technology se ha convertido en el segundo valor más caro en las bolsas de la China continental después de multiplicar más de nueve veces su valor en el último año ante la euforia por la inteligencia artificial (IA).

Con un valor de 1.100,11 yuanes (159,16 dólares, 138,27 euros) por acción al último cierre, la tecnológica tan solo se encuentra por detrás del popular productor de ‘baijiu’ -el aguardiente nacional chino- Kweichow Moutai (1.416,02 yuanes, 204,87 dólares, 177,87 euros) en los parqués del país.

Al superar este mismo mes la barrera de los 1.000 yuanes, Yuanjie entró en un selecto club formado por Moutai y por otro incipiente productor de chips especializado en IA, Cambricon.

Así, la semana pasada Yuanjie oficializó su intención de buscar una nueva salida a bolsa, esta vez en la Bolsa de Hong Kong, aunque aún no ha ofrecido detalles sobre las cifras ni las fechas que maneja al respecto.

La compañía, con sede en Xi’an (centro), debutó en diciembre de 2022 en el mercado STAR de la Bolsa de Shanghái -equivalente chino del Nasdaq neoyorquino- y, a lo largo de los últimos doce meses, sus acciones han subido nada menos que un 846 %, granjeándole una capitalización de mercado equivalente a unos 13.700 millones de dólares.

Yuanjie fue fundada en 2013 por Zhang Xingang, que había trabajado en otras empresas del sector de las comunicaciones ópticas como Luminent y Source Photonics tras estudiar en prestigiosas instituciones como la pequinesa Universidad Tsinghua o la estadounidense Universidad del Sur de California (USC).

Sus productos, base para la transmisión de datos a alta velocidad, son utilizados en centros de datos para IA, infraestructura de redes de quinta generación (5G) o redes de fibra óptica; al cierre de 2025, Yuanjie era el sexto mayor vendedor mundial de chips láser, según datos citados por el diario hongkonés South China Morning Post.

No obstante, y pese a que el interés de los inversores y la inversión en IA permitieron a la empresa revertir pérdidas en 2025 tras más que duplicar (+138,5 %) su facturación, Yuanjie todavía se encuentra por detrás de líderes mundiales como la californiana Lumentum en términos de capacidad de producción o de chips de última generación.

Según el mencionado rotativo, el auge de Yuanjie apunta a un cambio de tendencia dentro de la infraestructura para IA, con los chips ópticos, que transmiten datos empleando haces de luz, imponiéndose a las interconexiones tradicionales por cableado de cobre a medida que el sector trata de hacer frente a las crecientes demandas en materia de ancho de banda y disipación de calor.

De hecho, en 2025 fue el segmento de centros de datos el que realmente impulsó el rendimiento financiero de Yuanjie, obteniendo un margen bruto de beneficios muy superior a su media (71,3 % frente al 55,7 %) y superando por primera vez a su línea tradicional de negocio de servicios para telecomunicaciones. EFE

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