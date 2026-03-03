El rebelde M23 confirma un ataque a un aeropuerto civil lejos del frente en el este de RDC

Nairobi, 3 mar (EFE).- El poderoso grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), que combate en el este de la República Democrática del Congo (RDC) con el apoyo de la vecina Ruanda, confirmó haber atacado el aeropuerto de Bangboka, en el centro-este del país.

En un comunicado difundido a última hora del lunes, el portavoz del M23, Lawrence Kanyuka, acusó al Ejército congoleño de perpetrar «bombardeos indiscriminados contra zonas densamente pobladas», empleando drones de combate.

«Frente a esta amenaza real, nuestras fuerzas desplegadas cerca de la ciudad de Kinsangani (en la provincia de Tshopo) llevaron a cabo una operación específica destinada a neutralizar y destruir drones que estaban a punto de ser lanzados para masacrar civiles y atacar nuestras posiciones», detalló Kanyuka.

El gobernador de Tshopo, Paulin Lendongolia Lebabonga, afirmó este domingo en un comunicado que «el Estado terrorista ruandés» y sus «aliados» del M23 atacaron ese día con drones el aeropuerto de Bangboka, ubicado a más de 1.000 kilómetros del frente, usando «drones kamikaze».

«Estos ataques se intensificaron durante las horas punta de actividad aeroportuaria civil. Cuatro de estos drones fueron interceptados y derribados sobre Bangboka», señaló Lebabonga.

A principios del pasado febrero, el M23 reivindicó un ataque a ese aeropuerto argumentando que albergaba un centro de mando de drones de las Fuerzas Armadas congoleñas.

Antes, el Ejército de la RDC confirmó la neutralización de ocho «drones kamikaze» que atacaban el aeropuerto, lo que evitó posibles daños a las instalaciones.

El conflicto del este congoleño se agravó a finales de enero de 2025, cuando el M23 tomó el control de Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte; y, semanas después, de Bukavu, en Kivu del Sur, tras combates con el Ejército congoleño.

Ambas provincias son ricas en minerales como el coltán, fundamentales para la industria tecnológica en la fabricación de teléfonos móviles.

Desde que los presidentes congoleño, Félix Tshisekedi, y ruandés, Paul Kagame, firmaran el pasado 4 de diciembre en Washington un acuerdo de paz en presencia de su homólogo estadounidense, Donald Trump, ambas partes se han acusado mutuamente de violar el pacto.

Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de la ONU en el país (Monusco). EFE

