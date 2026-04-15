El Reino Unido entregará a Ucrania 120.000 drones en el mayor paquete de ayuda al país

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Londres, 15 abr (EFE).- El Reino Unido va a entregar a lo largo de este año más de 120.000 drones para la defensa de Ucrania, el mayor paquete suministrado por la industria de defensa británica, informó este miércoles el ministerio de Defensa.

Los drones, que ya han comenzado a ser enviados este mes a los ucranianos, incluyen miles de unidades de largo alcance, otras de reconocimiento e inteligencia, así como drones logísticos y algunos de tipo «marítimo» que serán útiles para la vigilancia de las fronteras del país.

El envío de los drones -la nueva arma convertida en crucial en las últimas guerras registradas en el mundo- va a permitir dar un impulso al empleo y la actividad en compañías británicas del sector de la defensa como Tekever, Windracers o Malloy Aeronautics.

Este paquete masivo de drones será financiado con los 3.000 millones de libras (unos 3.450 millones de euros) de ayuda militar aprobada por el Reino Unido para Ucrania durante el año en curso.

A los drones se añade además el envío de miles de piezas de artillería y de unidades de defensa antiaérea.

El ministro británico de Defensa, John Healey, participa este miércoles en Berlín en la 34 sesión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania, junto a sus colegas de Alemania y Ucrania, Boris Pistorius y Mykhailo Fedorov, respectivamente, así como el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. EFE

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