El rendimiento del bono japonés a diez años sube al 2,49 % por primera vez desde 1997

2 minutos

Tokio, 13 abr (EFE).- El rendimiento del bono de deuda japonesa a diez años alcanzó este lunes el 2,49 %, su nivel más alto desde junio de 1997, manteniendo la tendencia al alza de los últimos meses entre la incertidumbre por el fracaso de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos y la subida de los precios del petróleo.

Los bonos, barómetro por excelencia sobre los tipos a largo plazo, subieron 5,5 puntos básicos hasta situarse en el 2,49 %, la cifra más alta en casi treinta años.

El aumento se produce en medio de la incertidumbre en Oriente Medio, a pocas horas de que Washington comience a bloquear este lunes el tráfico marítimo de entrada y salida en los puertos iraníes ante el cierre continuado del estrecho de Ormuz, incrementando la tensión entre EE.UU. e Irán tras las fallidas negociaciones del fin de semana en Pakistán.

La situación empujó el domingo los futuros continuos del petróleo de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) por encima de los 104 dólares el barril.

Japón importa cerca del 90 % de su crudo de Oriente Medio, y se ha visto obligado a liberar millones de barriles de sus reservas estratégicas y a subvencionar a las petroleras para reducir los precios del combustible.

El archipiélago ya venía experimentando un alza continuada del rendimiento de los bonos a largo plazo, debido a la política fiscal expansiva de la primera ministra nipona, Sanae Takaichi.

La mandataria obtuvo la luz verde del Parlamento la semana pasada para un presupuesto récord, que asciende a 122,3 billones de yenes (unos 663.000 millones de euros), desatando la preocupación por la salud fiscal del país, el más endeudado de las grandes economías.

El alza de los bonos a largo plazo ha estado también motivado por las expectativas de los inversores de que las presiones inflacionarias, derivadas de la guerra en Oriente Medio, lleven al Banco de Japón (BoJ) a continuar con su senda de subidas de tipos para normalizar la política monetaria del archipiélago. EFE

pbz/daa/seo