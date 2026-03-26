El rendimiento del bono japonés a dos años toca máximos de tres décadas

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Tokio, 26 mar (EFE).- El rendimiento del bono de deuda japonesa a dos años alcanzó este jueves su nivel más alto en tres décadas ante las expectativas de que el Banco de Japón (BoJ) suba los tipos de interés en su reunión de política monetaria de abril, en respuesta a las presiones inflacionarias por la guerra en Oriente Medio.

El indicador subió este jueves 2,5 puntos porcentuales, hasta el 1,33 %, un nivel no visto desde abril de 1996.

Según el diario económico Nikkei, los inversores esperan que las presiones inflacionarias derivadas de la guerra en Oriente Medio, que ha interrumpido el suministro global de crudo y provocado subidas en los precios del petróleo, lleven al banco central a continuar con su senda de subidas de tipos para normalizar la política monetaria.

La persistente debilidad del yen, que este jueves se cambiaba en el entorno de las 159,4 unidades por dólar, podría contribuir a la decisión, ya que una moneda débil encarece los precios de las importaciones.

En su reunión de marzo, el BoJ decidió por segunda vez consecutiva mantener los tipos de interés en el 0,75 %, su nivel más alto en tres décadas, si bien uno de los miembros del organismo votó en contra y propuso subir la tasa al 1 %. EFE

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