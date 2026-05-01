El rey Carlos III llega a Bermudas luego de su visita a EEUU

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El rey Carlos III de Reino Unido llegó el jueves a Bermudas después de finalizar una visita oficial a Estados Unidos destinada a recomponer los lazos entre Washington y Londres, afectados por la guerra en Irán.

El monarca fue recibido en el aeropuerto de Hamilton, la capital del territorio insular británico, por el primer ministro David Burt y otras personalidades.

Es la primera visita de Carlos a un territorio de ultramar de Reino Unido como rey. Su llegada se da después de disfrutar de una buena dosis de cultura estadounidense durante el último día en el que estuvo junto a la reina Camila en el país norteamericano.

A todas luces, el viaje fue exitoso. El presidente Donald Trump actuó como un atento anfitrión, que dio la bienvenida al monarca con un fastuoso banquete en la Casa Blanca.

«Es un gran rey, el más grande de los reyes, en mi opinión», dijo Trump a los periodistas cuando Carlos y la reina Camila llegaron el jueves por la mañana a la Casa Blanca para una corta ceremonia de despedida.

Tras los apretones de manos y un breve intercambio de palabras, Trump señaló, mientras la pareja real dejaba el lugar: «Grandes personas. Necesitamos más gente así en nuestro país».

Varias horas después, Trump anunció la eliminación de los aranceles al whisky escocés «en honor» a Carlos y Camila.

Como parte de la agenda de su último día en Estados Unidos, los reyes visitaron el Cementerio Nacional de Arlington, a las afueras de Washington, donde depositaron flores en la Tumba del Soldado Desconocido.

Desde allí, la pareja asistió a una «fiesta de barrio» en Front Royal, Virginia, con motivo del 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos de Reino Unido que se celebra este año.

Al término del viaje, la pareja real publicó un comunicado en el que agradeció a los estadounidenses por «la calidez de su recibimiento» durante su primer viaje a Estados Unidos como monarcas.

«Dejamos una pieza de nuestro (corazón) y nos llevamos un poco del suyo a casa con nosotros», publicó la familia real en la red social X. «Hasta la próxima vez (…), Dios bendiga a Estados Unidos».

El momento más alto de esta gira fue el discurso de Carlos del martes ante el Congreso de Estados Unidos, el primero de un monarca británico desde que la reina Isabel II lo hiciera en 1991.

El discurso fue bien recibido, pese a que abordó temas como el cambio climático, la necesidad de limitar el poder presidencial y hasta la importancia de la OTAN y la defensa de Ucrania, cuestiones delicadas para el gobierno de Trump.

El monarca, de 77 años, esquivó las tensiones entre Trump y el primer ministro Keir Starmer por la negativa de Reino Unido a sumarse a la guerra contra Irán.

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