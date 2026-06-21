El rey Carlos publicará su declaración de impuestos, por primera vez para un monarca

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El rey Carlos III publicará su declaración de impuestos en aras de la «claridad y accesibilidad», una novedad para un soberano británico, publicó el sábado la agencia privada Press Association.

«Aunque esta sea la primera vez que un monarca divulga sus informaciones fiscales personales(…) su Majestad ya las había hecho públicas cuando era príncipe de Gales», declaró un portavoz del Palacio de Buckingham citado por PA.

«La decisión de hacerlo como soberano responde a una petición expresa del propio rey, en el marco de las adaptaciones aplicadas desde su acceso al trono», agregó la fuente.

La declaración de impuestos del rey para el año fiscal 2024-2025 será publicada el jueves, según la BBC.

El Tesoro de Reino Unido asigna un pago anual conocido como Subvención Soberana para cubrir las funciones oficiales de la familia real.

El reciente escándalo en torno al expríncipe Andrés por sus vínculos con el difunto delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein puso los opacos recursos financieros de la monarquía británica bajo los focos.

Auditores del gobierno revelaron este mes que Andrés recibía ingresos privados por el subarriendo de cabañas mientras recibía un ingreso simbólico por el alquiler de una mansión durante más de 20 años.

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