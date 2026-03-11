El rey de España se reúne con la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado en Chile

2 minutos

Santiago de Chile, 11 mar (EFE).- El rey de España, Felipe VI, se reunió este miércoles con la Premio Nobel de la Paz venezolana María Corina Machado en Chile, país al que viajaron ambos para asistir a la ceremonia en la que José Antonio Kast asumió oficialmente la Presidencia de la República de Chile.

Según informó la Casa Real española, el monarca mantuvo hoy varios encuentros con invitados a la toma de posesión, entre ellos con María Corina Machado, líder opositora venezolana que denunció fraude en las últimas elecciones presidenciales de su país y recibió el Premio Nobel de la Paz 2025 por defender los derechos democrático.

Machado, que agradeció en redes sociales al monarca español «su solidaridad con nuestro país y sus ciudadanos», ha convocado mañana a la comunidad venezolana radicada en Chile, una de las más grandes de la región, a una gran concentración en un parque del centro de Santiago.

Don Felipe también tuvo hoy una reunión con el presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa, en la que ambos estuvieron acompañados de sus respectivas delegaciones.

Posteriormente, el rey de España se trasladó a la sede del Congreso Nacional chileno para asistir a la solemne ceremonia de Transmisión del Mando Presidencial, durante la cual José Antonio Kast asumió oficialmente la Presidencia de la República de Chile, tras el intercambio de la Banda Presidencial con el presidente saliente Gabriel Boric.

Además del monarca español, acudieron a la ceremonia los presidente de Argentina, Javier Milei; Bolivia, Rodrigo Paz; Panamá, José Raúl Mulino; Honduras, Nasry Asfura; Costa Rica, Rodrigo Chaves; Paraguay, Santiago Peña; y Uruguay, Yamandú Orsi.

rod/lss